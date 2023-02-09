Prometheus запускает три бесплатных IТ-курса от The Linux Foundation: основы Linux, Git и Kubernetes

Платформа Prometheus сообщила, что она впервые в Украине начинает предоставлять доступ к популярным бесплатным курсам, созданным The Linux Foundation. Курсы переведены на украинский язык.

Слушатели могут выбрать один из трех курсов или пройти все обучающие программы для овладения основами Linux, распределенной разработки Git и основным принципам Kubernetes. К сбору средств присоединилась команда Veteranius (проект Razom for Ukraine).

Основы Linux

Курс «Основы Linux» стартует 20 февраля и продлится 14 недель. Он разработан специально для начинающих и предоставит теоретическую базу Linux, научит использовать как графический интерфейс, так и командную строчку в основных семействах дистрибутивов Linux.

Слушателей ознакомят с инструментами и методиками, обычно используемыми системными администраторами и конечными пользователями Linux для выполнения повседневной работы в среде Linux. Курс позволит легко ориентироваться в любом из основных дистрибутивов Linux и продолжить свой профессиональный путь в качестве системного администратора, разработчика или просто уверенного пользователя. Авторы курса считают, что слушатели будут тратить на обучение 5-7 часов в неделю.

Git для распределенной разработки программного обеспечения

Этот курс стартует 23 февраля и рассчитан на 14 недель. Слушатели узнают, что такое Git, как его устанавливать, как инициализировать репозиторий, вносить в него изменения, делать его доступным другим, а также получать и использовать изменения, внесенные другими. Курс научит находить ошибки в своей и чужой работе, а также ознакомит с основными процедурами Git, такими как клонирование, ветвление, создание коммитов, использование diff, слияние и перебазирование.

Курс подойдет для слушателей, имеющих опыт разработки на любой операционной системе. Также будет полезен опыт работы с помощью командной строки, однако это условие необязательно. Для всестороннего овладения материалами этого курса слушателям понадобятся 1-2 часа в неделю.

Основы Kubernetes

Курс «Основы Kubernetes» стартует в начале марта и продлится 14 недель. В курсе будут освещены темы архитектуры системы, задачи, которые она решает, и модели, используемой для обработки контейнеров и развертывания масштабирования. Курс содержит технические инструкции по развертыванию автономной и многоуровневой программы. Слушатели узнают о ConfigMaps и Secrets, а также о том, как использовать Ingress.

Курс рассчитан на пользователей с базовыми знаниями интерфейса командной строки Linux (CLI) и пониманием контейнерных технологий. Ориентировочная нагрузка на слушателей составляет 2-3 часа в неделю.