Прорыв в матричном умножении должен привести к более быстрым и эффективным моделям искусственного интеллекта

Исследователи направления Computer Science открыли новый способ умножать большие матрицы быстрее, устранив ранее неизвестную неэффективность, что привело к наибольшему улучшению эффективности умножения матриц за последние десять лет. Это может в конце концов ускорить работу моделей искусственного интеллекта, которые в значительной степени полагаются на умножение матриц.

Умножение двух прямоугольных числовых массивов, известное как матричное умножение, играет решающую роль в современных моделях ИИ, включая распознавание речи и изображений, его используют чат-боты от всех основных разработчиков, генераторы изображений с искусственным интеллектом и модели синтеза видео. Помимо ИИ, матричная математика важна для современных вычислений (вспомним обработку изображений и сжатие данных), что даже незначительное повышение эффективности может привести к экономии вычислений и электроэнергии, сообщает ArsTechnica.

Графические процессоры (GPU) выполняют задачи умножения матриц благодаря способности обрабатывать много вычислений одновременно. Они разбивают большие матричные задачи на более мелкие сегменты и решают их одновременно с помощью алгоритма.

Совершенствование этого алгоритма стало ключом к прорыву в эффективности умножения матриц в течение последнего века — еще до того, как появились компьютеры. В октябре 2022 года была изобретена новая методика модель ИИ Google DeepMind под названием AlphaTensor, сосредоточившись на практических алгоритмических усовершенствованиях для конкретных размеров матриц, таких как матрицы 4х4.

В противоположность этому, новое исследование группы ученых из Университета Цинхуа, Калифорнийского университета в Беркли и Массачусетского технологического института, направленное на теоретические усовершенствования с целью снижения показателя сложности ω для повышения эффективности для всех размеров матриц. Вместо того чтобы искать немедленные практические решения, такие как AlphaTensor, новая методика направлена на фундаментальные улучшения, которые могут изменить эффективность умножения матриц в более общем масштабе.

Традиционный метод умножения двух матриц n на n требует n³ отдельных умножений. Однако новая методика, которая совершенствует «лазерный метод», представленный Фолькером Штрассеном в 1986 году, уменьшила верхний предел экспоненты (обозначается как вышеупомянутый ω), приблизив его к идеальному значению 2, которое представляет теоретически минимальное количество необходимых операций.

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Традиционный способ умножения двух сеток, заполненных числами, может потребовать выполнения вычислений до 27 раз для сетки 3х3. Но с этими усовершенствованиями процесс ускоряется за счет значительного сокращения необходимых шагов умножения. Это позволяет свести к минимуму количество операций до чуть более чем вдвое большего размера одной из сторон сетки в квадрате, скорректированного на коэффициент 2.371552. Это очень важно, потому что это почти достигает оптимальной эффективности удвоения размеров квадрата, что является самой быстрой скоростью, на которую мы когда-либо могли надеяться.

Прорыв 2023 года стал возможен благодаря обнаружению «скрытых потерь» в лазерном методе, когда полезные блоки данных были непреднамеренно отброшены. В контексте умножения матриц, «блоки» означают меньшие сегменты, на которые большая матрица делится для облегчения обработки, а «маркировка блоков» — это техника категоризации этих сегментов, чтобы определить, какие из них сохранить, а какие отбросить, оптимизируя процесс умножения для скорости и эффективности. Модифицировав способ маркировки блоков, исследователи смогли уменьшить количество отходов и значительно повысить эффективность.

Какое же это имеет практическое применение? Для моделей ИИ уменьшение количества вычислительных шагов в матричной математике может привести к сокращению времени обучения и более эффективному выполнению задач. Это позволит быстрее обучать более сложные модели, что потенциально приведет к совершенствованию возможностей ИИ и разработке более сложных приложений с искусственным интеллектом. Кроме того, повышение эффективности может сделать ИИ-технологии более доступными благодаря снижению вычислительной мощности и потребления энергии, необходимых для выполнения этих задач.

Точное влияние на скорость работы моделей ИИ зависит от конкретной архитектуры системы и от того, насколько сильно ее задачи полагаются на умножение матриц. Повышение алгоритмической эффективности часто нужно сочетать с оптимизацией аппаратного обеспечения, чтобы полностью реализовать потенциальный прирост скорости. Но все же, со временем, когда совершенствование алгоритмических методов накапливается, ИИ будет становиться быстрее.

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