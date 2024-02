Прощай, Bard. Google меняет название чат-бота на Gemini и готовит отдельное приложение для Android

Компания представила свою новую мультимодальную модель искусственного интеллекта Gemini в конце 2023 года, и уже интегрировала в некоторые продукты, в том числе и запущенный в прошлом году чат-бот Bard.

В то же время, согласно журналу изменений, который просочился на X, Google планирует еще и изменить название Bard на Gemini.

Среди прочего в утечке сообщается, что «в скором времени» появится отдельная программа Gemini для Android, а платный тариф Gemini Advanced выпустят уже 7 февраля — он предоставит пользователям доступ к модели Gemini Ultra 1.0, которая «более способна выполнять сложные задачи, такие как кодирование, логическое мышление, соблюдение тонких инструкций и творческое сотрудничество».

Gemini Advanced будет доступен в более чем 150 странах и оптимизирован для английского языка в начале. В журнале изменений также указано, что с этим выпуском Gemini расширится до Канады.

Google added a new changelog for Bard, and — oh boy — it’s a big one!

The availability in Canada is awesome! That said I don’t really understand the limitations with the app. That’s disappointing as someone who lives in Europe.

Oh by the way… https://t.co/xM2snHVYJ9 is real. pic.twitter.com/QKgKrRjmM4

— Dylan Roussel (@evowizz) February 3, 2024