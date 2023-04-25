«Прощай, друг». Ровер NASA Perseverance все-таки «расстался» с камнем-компаньоном, который путешествовал с ним по Марсу с 2022 года

Камень, прозванный «домашним питомцем» Perseverance, сопровождал марсоход NASA почти половину времени его пребывания на Красной планете – и в конце концов они расстались.

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4 февраля 2022 года – на 341 сол марсианской миссии Perseverance – камень застрял в переднем левом колесе ровера, но, к счастью, не представлял опасности для его научной миссии. Периодически камень попадал на фото – и держался на месте, несмотря на несколько «энергичных» маневров марсохода по поверхности планеты.

18 апреля 2023 года (768 сол) NASA поделилась изображением переднего колеса Perseverance, где видно, что камень все-таки сдвинулся со своего привычного места. В общей сложности он «проработал» с марсоходом примерно 439 дней (427 солей) — почти 55% времени, которое Perseverance провел на Марсе с момента приземления туда 18 февраля 2021 года.

За это время пара преодолела около 10 километров вместе.

«Прощай, «каменный друг». Мы будем скучать по тебе», — написал в Twitter ученый миссии Perseverance Гвенель Каравака.

Несколько других немного меньших камней уже попадали в колеса Perseverance, но они «оставляли» ровер в течение нескольких дней или недель и не представляли угрозы для его работы. Однако камни, которые попадали в другие механизмы, раньше создавали проблемы. В декабре 2021 года мелкие каменные обломки обнаружили во внутренней системе марсохода, из-за чего он отключился почти на неделю – прежде чем ученые нашли способ устранить препятствие.

В декабре 2004 года операторы марсохода NASA Spirit, путешествовавшего по Красной планете между январем 2004 года и мартом 2010 года, вынуждены были совершить резкий поворот, чтобы вытряхнуть камень размером с картофелину с правого заднего колеса.

Perseverance попал на Марс в феврале 2021 года, приземлившись в кратер Езеро диаметром около 49 километров, с целью поиска признаков древней микробной жизни на планете и сбора образцов марсианской среды. Ученые считают, что миллиарды лет назад в кратере находилась река, впадавшая в большое озеро, обеспечивающее необходимую среду для жизни древних микробов.

В настоящее время марсоход перевозит 17 образцов породы Красной планеты, которые могут быть доставлены впоследствии на Землю для дальнейшего исследования. Их дубликаты Perseverance на случай непредвиденных ситуаций дополнительно оставляет в специальном хранилище, расположенном в регионе Three Forks. В феврале 2023 года марсоход сбросил последнюю из 10 пробирок.

Источник: NASA, Live Science