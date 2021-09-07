Марсоход NASA Perseverance со второй попытки собрал первый образец марсианской породы

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Марсоход NASA Perseverance наконец смог успешно выполнить миссию по сбору первого образца марсианской породы – керна из кратера Джезеро. Образец имеет толщину, немногим больше, чем у карандаша. Команда управления миссией из Propulsion Laboratory (JPL) получила данные, подтверждающие успех.

Извлечённое ядро породы ​​заключено в герметичную титановую пробирку для образцов. Это позволит в дальнейшем забрать пробу грунта. В рамках кампании по возврату образцов с Марса NASA и Европейское космическое агентство планируют серию будущих миссий, которые и позволят вернуть пробирки с марсохода на Землю для более тщательного изучения. Эти образцы станут первым набором научно идентифицированных и отобранных материалов, возвращённых на нашу планету с другой планеты.

Процесс отбора проб начался в среду, 1 сентября. Тогда роторно-ударная дрель на конце роботизированной руки Perseverance пробурила плоский участок скалистой марсианской поверхности. После завершения процесса отбора керна манипулятор перемещал модуль бурения, бур и пробоотборную трубку таким образом, чтобы камера марсохода Mastcam-Z могла отобразить содержимое всё ещё незапечатанной трубки. Эти изображения затем передавались на Землю. Лишь после того, как диспетчеры миссии подтвердили наличие сердцевинной породы в трубке, они отправили команду на завершение обработки образца. Напомним, предыдущая миссия по сбору образцов марсианской породы завершилась неудачно, так как в результате бурения образовался порошок, а не твёрдый керн, который можно было бы передать в капсулу хранения.

И лишь 6 сентября в 07:34 по Киевскому времени марсоход Perseverance перенёс пробирку для образцов с серийным номером 266 внутрь марсохода, чтобы измерить и получить изображение ядра породы. Затем марсоход герметично закрыл контейнер, сделал ещё один снимок и поместил пробирку на хранение.

Как отмечают в NASA, система Sampling and Caching System, включающая более 3000 компонентов, является наиболее комплексным механизмом из когда-либо отправленных в космос.

«Наша команда Perseverance рада и гордится тем, что система так хорошо работает на Марсе, и сделала первый шаг к возвращению образцов на Землю», — говорится в заявлении NASA.

Наряду с выявлением и сбором образцов горных пород и реголита при поиске признаков древней микроскопической жизни, миссия Perseverance также предусматривает изучение региона Джезеро. Это позволит понять геологию и древнюю обитаемость этого района, а также охарактеризовать прошлый климат.

В настоящее время Perseverance изучает скалистые обнажения пород и валуны Artuby – хребта протяжённостью около 900 метров, граничащего с двумя геологическими образованиями. Считается, что они содержат самые глубокие и самые древние слои обнаженной коренной породы Марса.

Источник: NASA