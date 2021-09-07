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Марсоход NASA Perseverance со второй попытки собрал первый образец марсианской породы

Марсоход NASA Perseverance со второй попытки собрал первый образец марсианской породы

Марсоход NASA Perseverance со второй попытки собрал первый образец марсианской породы


Марсоход NASA Perseverance наконец смог успешно выполнить миссию по сбору первого образца марсианской породы – керна из кратера Джезеро. Образец имеет толщину, немногим больше, чем у карандаша. Команда управления миссией из Propulsion Laboratory (JPL) получила данные, подтверждающие успех.

Извлечённое ядро породы ​​заключено в герметичную титановую пробирку для образцов. Это позволит в дальнейшем забрать пробу грунта. В рамках кампании по возврату образцов с Марса NASA и Европейское космическое агентство планируют серию будущих миссий, которые и позволят вернуть пробирки с марсохода на Землю для более тщательного изучения. Эти образцы станут первым набором научно идентифицированных и отобранных материалов, возвращённых на нашу планету с другой планеты.

Процесс отбора проб начался в среду, 1 сентября. Тогда роторно-ударная дрель на конце роботизированной руки Perseverance пробурила плоский участок скалистой марсианской поверхности. После завершения процесса отбора керна манипулятор перемещал модуль бурения, бур и пробоотборную трубку таким образом, чтобы камера марсохода Mastcam-Z могла отобразить содержимое всё ещё незапечатанной трубки. Эти изображения затем передавались на Землю. Лишь после того, как диспетчеры миссии подтвердили наличие сердцевинной породы в трубке, они отправили команду на завершение обработки образца. Напомним, предыдущая миссия по сбору образцов марсианской породы завершилась неудачно, так как в результате бурения образовался порошок, а не твёрдый керн, который можно было бы передать в капсулу хранения.

Попытка №2: Марсоход NASA Perseverance успешно собрал первый образец марсианской породы

И лишь 6 сентября в 07:34 по Киевскому времени марсоход Perseverance перенёс пробирку для образцов с серийным номером 266 внутрь марсохода, чтобы измерить и получить изображение ядра породы. Затем марсоход герметично закрыл контейнер, сделал ещё один снимок и поместил пробирку на хранение.

Попытка №2: Марсоход NASA Perseverance успешно собрал первый образец марсианской породы

Как отмечают в NASA, система Sampling and Caching System, включающая более 3000 компонентов, является наиболее комплексным механизмом из когда-либо отправленных в космос.

«Наша команда Perseverance рада и гордится тем, что система так хорошо работает на Марсе, и сделала первый шаг к возвращению образцов на Землю», — говорится в заявлении NASA.

Наряду с выявлением и сбором образцов горных пород и реголита при поиске признаков древней микроскопической жизни, миссия Perseverance также предусматривает изучение региона Джезеро. Это позволит понять геологию и древнюю обитаемость этого района, а также охарактеризовать прошлый климат.

В настоящее время Perseverance изучает скалистые обнажения пород и валуны Artuby – хребта протяжённостью около 900 метров, граничащего с двумя геологическими образованиями. Считается, что они содержат самые глубокие и самые древние слои обнаженной коренной породы Марса.

Источник: NASA

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