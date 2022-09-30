Просмотр и уплата штрафов за нарушение ПДД снова доступны в приложении «Дія»

В приложении государственных услуг «Дія» возобновила работу еще одна популярная услуга для автомобилистов — речь идет о штрафах за нарушение ПДД (автофиксация). Об этом сообщили разработчики «Дії» и отдельно глава Минцифры Михаил Федоров, который во время предварительного тестирования неожиданно узнал о своих первых штрафах за нарушение ПДД.

Услуга отслеживания и уплаты штрафов автофиксации в «Дія», предоставляемая при поддержке Главного сервисного центра МВД и ГП Инфотех, перестала работать вместе с другими 24 февраля после полномасштабного вторжения россии, когда государственные реестры временно отключили, чтобы защитить данные украинцев. Функция push-уведомлений о штрафах за нарушение ПДД и возможность их уплатить упоминалась среди прочих во время анонса большого августовского обновления, но вернули ее только сейчас.

Функция позволяет получать push-уведомления в приложении мгновенно — как только камеры зафиксируют автонарушения на дороге — и своевременно платить штрафы в несколько кликов через Apple Pay, Google Pay или банковской картой за реквизитами без переплаты (при условии оплаты через приложение «Штрафы ПДД» в период со дня вынесение постановления до истечения 10 дней с момента его вручения, предоставляется скидка 50% при уплате штрафа).

Напомним, в мае в Украине перезапустили автоматическую систему фиксации нарушений ПДД, в августе МВД обновило собственные приложения и сервисы для оплаты штрафов за нарушение ПДД, а сейчас сервис отслеживания и уплаты штрафов автофиксации вернулся в «Дію». К слову, в приложении «Дія» также можно пересмотреть историю штрафов за период, когда услуга была недоступна — наверняка никому не помешает проверить, нет ли за ним неуплаченных штрафов.

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Если нарушение ПДД было зафиксировано автоматически камерами автофиксации, человек может о нем даже не знать. Неуплата штрафа приведет к открытию исполнительного производства, которое может привести к аресту банковских счетов, отказу при попытке пересечения границы и т.д.