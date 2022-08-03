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МВС оновило застосунки та сервіси для оплати штрафів за порушення ПДР

МВС оновило застосунки та сервіси для оплати штрафів за порушення ПДР

Міністерство внутрішніх справ України продовжує відновлювати роботу інформаційних систем та сервісів — у травні перезапустили автоматичну систему фіксації порушень ПДР, а зараз дійшла черга до застосунків та сервісів для оплати штрафів.

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Офіційний застосунок МВС «Штрафи ПДР» та телеграм-бот отримали оновлення — для відновлення доступу, необхідно перевстановити програму, оновити підписку у боті для отримання повідомлень та додати своє авто.

Наразі є кілька способів дізнатися про факт фіксації порушення правил дорожнього руху:

Офіційні сервіси МВС дозволяють не лише сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Також в застосунках є інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

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