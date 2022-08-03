МВС оновило застосунки та сервіси для оплати штрафів за порушення ПДР

Міністерство внутрішніх справ України продовжує відновлювати роботу інформаційних систем та сервісів — у травні перезапустили автоматичну систему фіксації порушень ПДР, а зараз дійшла черга до застосунків та сервісів для оплати штрафів.

Офіційний застосунок МВС «Штрафи ПДР» та телеграм-бот отримали оновлення — для відновлення доступу, необхідно перевстановити програму, оновити підписку у боті для отримання повідомлень та додати своє авто.

Наразі є кілька способів дізнатися про факт фіксації порушення правил дорожнього руху:

Офіційні сервіси МВС дозволяють не лише сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Також в застосунках є інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.