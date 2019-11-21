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Прототип ракеты SpaceX Starship частично поврежден после взрыва на испытаниях

Прототип ракеты SpaceX Starship частично поврежден после взрыва на испытаниях

Прототип ракеты SpaceX Starship частично поврежден после взрыва на испытаниях


20 ноября компания SpaceX проводила в Техасе (Бока-Чика) наземные испытания тестовой версии ракеты следующего поколения – Starship. В процессе испытания давление повышалось до максимальных значений. При этом ракета частично разорвалась – от неё отделились некоторые элементы конструкции, но она не разрушилась полностью.

«Цель сегодняшнего испытания состояла в том, чтобы максимально повысить давление в системах, поэтому результат не был полностью неожиданным», — заявил представитель SpaceX. «Никто не пострадал, и это не серьезная неудача».

Этот прототип предназначался для тестирования конструкции крупной ракеты, предназначенной для перевозки грузов и людей в дальний космос, например на Луну и Марс. Ранее (в сентябре) генеральный директор SpaceX Илон Маск утверждал, что испытательная версия могла бы совершать тестовые полёты на малую высоту в течение следующих нескольких месяцев, а очередная версия Starship может выйти на орбиту Земли на протяжении 6 месяцев.

Теперь, скорее всего, этот график сместится. После взрыва Маск сообщил в Twitter, что SpaceX может больше не использовать этот конкретный прототип. Вместо этого планируется проводить лётные испытания с более новой, более совершенной моделью, которую компания собиралась построить.

«Это имело определенную ценность как производственный опыт, но конструкция полётной версии будет совершенно другой», — писал Маск, имея в виду взорвавшийся прототип.

Источник: The Verge

  • Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX на протяжении нескольких последних лет. Она предназначена для доставки грузов и людей на околоземную орбиту, Луну и Марс и должна после ввода в эксплуатацию полностью заменить собой весь парк ракет и кораблей SpaceX.
  • В SpaceX готовятся к «прыжку» (подъёму на небольшую высоту) первого прототипа Starship Mk1 в Бока-Чика, который может произойти до конца года. Как раз эта версия прототипа потерпела неудачу во время испытаний.
  • Параллельно флоридская команда Starship в Коко готовит второй прототип Starship (Mk2), который должен «подпрыгнуть» вслед за Mk1. В первой половине 2020 года следующий прототип Mk3 или Mk4 отправится в первый орбитальный полет. После примерно 10 таких запусков SpaceX в конце 2020 года рассчитывает произвести первый демонстрационный пилотируемый запуск Starship без людей.
  • В 2022 году первые корабли Starship без экипажа должны полететь на Марс с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — с помощью Starship планируется отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером, а в 2024 году на Starship к Марсу отправятся первые колонизаторы.
  • В начале года Маск заявил, что в будущем билеты на Starship (в пассажирском отсеке с комфортом смогут разместиться и путешествовать до 100 человек) будут продаваться по цене ниже $500 тыс. (в обе стороны), добавив, что в дальнейшем цена может снизиться до $100 тыс. Он также говорил, что с 70-процентной вероятностью окажется в числе тех, кто переедет жить на Марс.
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