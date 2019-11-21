Прототип ракеты SpaceX Starship частично поврежден после взрыва на испытаниях
20 ноября компания SpaceX проводила в Техасе (Бока-Чика) наземные испытания тестовой версии ракеты следующего поколения – Starship. В процессе испытания давление повышалось до максимальных значений. При этом ракета частично разорвалась – от неё отделились некоторые элементы конструкции, но она не разрушилась полностью.
«Цель сегодняшнего испытания состояла в том, чтобы максимально повысить давление в системах, поэтому результат не был полностью неожиданным», — заявил представитель SpaceX. «Никто не пострадал, и это не серьезная неудача».
Этот прототип предназначался для тестирования конструкции крупной ракеты, предназначенной для перевозки грузов и людей в дальний космос, например на Луну и Марс. Ранее (в сентябре) генеральный директор SpaceX Илон Маск утверждал, что испытательная версия могла бы совершать тестовые полёты на малую высоту в течение следующих нескольких месяцев, а очередная версия Starship может выйти на орбиту Земли на протяжении 6 месяцев.
Теперь, скорее всего, этот график сместится. После взрыва Маск сообщил в Twitter, что SpaceX может больше не использовать этот конкретный прототип. Вместо этого планируется проводить лётные испытания с более новой, более совершенной моделью, которую компания собиралась построить.
«Это имело определенную ценность как производственный опыт, но конструкция полётной версии будет совершенно другой», — писал Маск, имея в виду взорвавшийся прототип.
Источник: The Verge
- Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX на протяжении нескольких последних лет. Она предназначена для доставки грузов и людей на околоземную орбиту, Луну и Марс и должна после ввода в эксплуатацию полностью заменить собой весь парк ракет и кораблей SpaceX.
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- В SpaceX готовятся к «прыжку» (подъёму на небольшую высоту) первого прототипа Starship Mk1 в Бока-Чика, который может произойти до конца года. Как раз эта версия прототипа потерпела неудачу во время испытаний.
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- Параллельно флоридская команда Starship в Коко готовит второй прототип Starship (Mk2), который должен «подпрыгнуть» вслед за Mk1. В первой половине 2020 года следующий прототип Mk3 или Mk4 отправится в первый орбитальный полет. После примерно 10 таких запусков SpaceX в конце 2020 года рассчитывает произвести первый демонстрационный пилотируемый запуск Starship без людей.
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- В 2022 году первые корабли Starship без экипажа должны полететь на Марс с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — с помощью Starship планируется отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером, а в 2024 году на Starship к Марсу отправятся первые колонизаторы.
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- В начале года Маск заявил, что в будущем билеты на Starship (в пассажирском отсеке с комфортом смогут разместиться и путешествовать до 100 человек) будут продаваться по цене ниже $500 тыс. (в обе стороны), добавив, что в дальнейшем цена может снизиться до $100 тыс. Он также говорил, что с 70-процентной вероятностью окажется в числе тех, кто переедет жить на Марс.