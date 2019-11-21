Прототип ракеты SpaceX Starship частично поврежден после взрыва на испытаниях

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20 ноября компания SpaceX проводила в Техасе (Бока-Чика) наземные испытания тестовой версии ракеты следующего поколения – Starship. В процессе испытания давление повышалось до максимальных значений. При этом ракета частично разорвалась – от неё отделились некоторые элементы конструкции, но она не разрушилась полностью.

«Цель сегодняшнего испытания состояла в том, чтобы максимально повысить давление в системах, поэтому результат не был полностью неожиданным», — заявил представитель SpaceX. «Никто не пострадал, и это не серьезная неудача».

Этот прототип предназначался для тестирования конструкции крупной ракеты, предназначенной для перевозки грузов и людей в дальний космос, например на Луну и Марс. Ранее (в сентябре) генеральный директор SpaceX Илон Маск утверждал, что испытательная версия могла бы совершать тестовые полёты на малую высоту в течение следующих нескольких месяцев, а очередная версия Starship может выйти на орбиту Земли на протяжении 6 месяцев.

Теперь, скорее всего, этот график сместится. После взрыва Маск сообщил в Twitter, что SpaceX может больше не использовать этот конкретный прототип. Вместо этого планируется проводить лётные испытания с более новой, более совершенной моделью, которую компания собиралась построить.

«Это имело определенную ценность как производственный опыт, но конструкция полётной версии будет совершенно другой», — писал Маск, имея в виду взорвавшийся прототип.

Источник: The Verge