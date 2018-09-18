SpaceX раскрыла личность первого туриста, который полетит к Луне на многоразовой ракете BFR. Им оказался японский миллиардер

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Как и было обещано, сегодня в рамках специальной пресс-конференции была раскрыта личность первого космического туриста, которого компания SpaceX намерена отправить в полет вокруг Луны на своей многоразовой ракете BFR. Этим счастливчиком оказался 42-летний миллиардер Юсаку Маэдзава, основатель крупнейшего японского онлайн-магазина одежды Zozotown. Мероприятие транслировалось в прямом эфире. По данным Forbes, состояние Маэдзавы составляет $2,9 млрд.

Делая анонс, Илон Маск заявил, что человечество должно стать межпланетной цивилизацией, и он своей стороны сделает все возможное, чтобы в итоге все сложилось именно так.

Lasting about a week, the journey will come as close as 125 miles to the Moon’s surface before completing lunar transit and returning back to Earth. pic.twitter.com/1P4HSHxaNU — SpaceX (@SpaceX) September 18, 2018

Миссия запланирована примерно на 2023 год. Во время экспедиции, которая продлится неделю, ракета приблизится к Луне на расстояние 125 миль (201 километр), после чего вернется на Землю.

Маэдзава, который известен своей любовью к искусству и коллекционированием различных предметов искусства, отправится в путешествие не сам, а в сопровождении еще шести-восьми деятелей искусства, которых выберет сам. Он пока не выбрал компаньонов, но хочет собрать представителей различных профессий: живописцев, скульпторов, фотографов, музыкантов, режиссеров и модельеров. Причем для этих пассажиров полет будет бесплатным.

Маэдзава отказался назвать точную сумму, которую он заплатил за это путешествие. Но известно, что цена «билета» достаточно высока, чтобы оказать «существенное влияние» на разработку и создание BFR, которая в общей сложности оценивается в 5 миллиардов долларов.

«Довольно немного как для проекта подобного рода», — отмечает Маск.

Для полета будет использоваться многоразовая система BFR, состоящая из ракеты и космического корабля. В будущем эта же система также будет использоваться для полетов на Марс и для перелетов между городами. По крайней мере, так планировалось изначально. Первый запуск ракеты BFR намечен на первую половину 2019 года.

Одновременно была представлена обновленная версия BFR, о которой мы расскажем в отдельной новости.

Источник: The Verge