SpaceX раскрыла личность первого туриста, который полетит к Луне на многоразовой ракете BFR. Им оказался японский миллиардер

Как и было обещано, сегодня в рамках специальной пресс-конференции была раскрыта личность первого космического туриста, которого компания SpaceX намерена отправить в полет вокруг Луны на своей многоразовой ракете BFR. Этим счастливчиком оказался 42-летний миллиардер Юсаку Маэдзава, основатель крупнейшего японского онлайн-магазина одежды Zozotown. Мероприятие транслировалось в прямом эфире. По данным Forbes, состояние Маэдзавы составляет $2,9 млрд.

Делая анонс, Илон Маск заявил, что человечество должно стать межпланетной цивилизацией, и он своей стороны сделает все возможное, чтобы в итоге все сложилось именно так.

Lasting about a week, the journey will come as close as 125 miles to the Moon’s surface before completing lunar transit and returning back to Earth. pic.twitter.com/1P4HSHxaNU

— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2018