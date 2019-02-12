«$100 тыс. в обе стороны»: Маск назвал приблизительную стоимость полета на Марс

Впервые представляя концепцию будущей системы из ракеты Super Heavy и корабля Starship как неотъемлемую часть амбициозного плана по колонизации Марса на Международном конгрессе астронавтики в 2016 году, Илон Маск заявил, что формирование самодостаточной цивилизации на Марсе займет 40-100 лет, а перелет будет стоить столько же, сколько покупка дома (на тот момент говорилось о сумме порядка $200 тыс.). Сегодня, отвечая на вопрос пользователя в ветке сообщений, посвященной огневым испытаниям прототипа новейшего двигателя Raptor, предназначенного как раз для связки Super Heavy и Starship, основатель и глава SpaceX дал свежую оценку.

Very dependent on volume, but I’m confident moving to Mars (return ticket is free) will one day cost less than $500k & maybe even below $100k. Low enough that most people in advanced economies could sell their home on Earth & move to Mars if they want. — Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2019

Илон Маск отметил, что в один прекрасный день, когда путешествия на Марс станут реальностью и перелеты на Красную планету начнут выполняться на регулярной основе, билеты в обе стороны будут продаваться по цене ниже $500 тыс., добавив, что в дальнейшем цена может снизиться до $100 тыс. По словам Маска, это достаточно доступная цена, которую люди в развитых странах при желании вполне смогут заплатить.

И хотя за последние годы SpaceX, в отличие от Mars One, которая вчера была признана банкротом, достигла немалых успехов в реализации своего амбициозного плана по колонизации Марса, здесь важно понимать, что упомянутые цифры — лишь предварительная оценка. Ранее Маск говорил о планах к 2022 году запустить на Марс две грузовые миссии Starship, чтобы подготовиться к прибытию первых марсианских поселенцев в 2024 году. Также он говорил, что его компания сможет построить постоянную колонию к 2028 году и показывал свое видение того, как может выглядеть будущая база колонизаторов на Марсе. И хотя Илон Маск известен привычкой называть нереалистичные сроки реализации проектов, неоспоримым является тот факт, что он всегда идет до конца и обычно достигает поставленных целей, пускай даже с отставанием от графика. В конце концов, так ли это важно, если колонизация Марса начнется не в 2024 году, а, например, в 2028 году? Для человечества будет огромным успехом, если SpaceX в конечном итоге сможет воплотить все имеющиеся сейчас планы в реальность, сделав нас межпланетной цивилизацией.

Напомним, в одном из недавних интервью Маск говорил, что с 70-процентной вероятностью окажется в числе тех, кто переедет жить на Марс.

Источник: Twitter Илон Маск