«$100 тыс. в обе стороны»: Маск назвал приблизительную стоимость полета на Марс

Впервые представляя концепцию будущей системы из ракеты Super Heavy и корабля Starship как неотъемлемую часть амбициозного плана по колонизации Марса на Международном конгрессе астронавтики в 2016 году, Илон Маск заявил, что формирование самодостаточной цивилизации на Марсе займет 40-100 лет, а перелет будет стоить столько же, сколько покупка дома (на тот момент говорилось о сумме порядка $200 тыс.). Сегодня, отвечая на вопрос пользователя в ветке сообщений, посвященной огневым испытаниям прототипа новейшего двигателя Raptor, предназначенного как раз для связки Super Heavy и Starship, основатель и глава SpaceX дал свежую оценку.

Very dependent on volume, but I’m confident moving to Mars (return ticket is free) will one day cost less than $500k & maybe even below $100k. Low enough that most people in advanced economies could sell their home on Earth & move to Mars if they want.

— Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2019