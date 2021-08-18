Prozorro буде відображати зміни в цінах за одиницю товару — це дозволить аналізувати динаміку та виявляти завищення вартості





З 17 серпня 2021 року державні замовники можуть зазначати ціни за одиницю кожного придбаного товару в електронній системі Prozorro, що дозволить з високою точністю аналізувати середні ціни в публічних закупівлях та виявляти їхнє завищення. Про це повідомили представники ДП “Прозорро”.

Наразі поле “Ціна за одиницю” не є обов’язковим для заповнення, але невдовзі це зміниться.

«Контроль за ефективністю витрачання коштів у публічних закупівлях має тільки поглиблюватися. Ми рекомендуємо замовникам уже зараз вказувати ціни за одиницю, аби звикнути до нових правил. Міністерство економіки України вже готує нормативну базу, аби зазначення цієї інформації стало обов’язковим», — зазначив Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України Олексій Любченко.

До цього в електронних полях замовники вказували тільки вартість усього контракту. Водночас ціни на окремі товари можна було побачити лише в копіях специфікацій, завантажених у систему. Нова доробка дозволить набагато простіше аналізувати ціни за кожну одиницю товару в закупівлі та бачити їх динаміку.

Ціну за одиницю кожної придбаної позиції замовники можуть зазначити при публікації договору та додаткових угод. Ця інформація одразу ж відображатиметься на порталі Prozorro.

Мета новацій — додатковий контроль динаміки цін та фактів їх завищення. Раніше траплялося, що замовники та постачальники укладали додаткові угоди та збільшувати вартість за одиницю товару. Сума всього контракту при цьому залишалася незмінною, а держава купувала менше товару — наприклад, парт чи пального, заплативши більше за кожну одиницю.

Також завдяки новому функціоналу замовникам буде легше проаналізувати середні ціни в системі та визначити коректну очікувану вартість закупівлі, а постачальникам — формувати стратегії своїх продажів у Prozorro.

«Ми розуміємо, що обов’язкове заповнення інформації про ціну за одиницю спершу може стати додатковим навантаженням. І зараз ДП “Прозорро” шукає можливість максимально спростити процес її заповнення, зокрема завдяки автоматизованому експорту даних зі специфікацій до електронної системи», — прокоментував директор ДП “Прозорро” Василь Задворний.

Нагадаємо, що 1 серпня 2021 року виповнилося 5 років, як використання Prozorro стало обов’язковим для всіх державних замовників. Відтоді інформація про перебіг кожної закупівлі стала відкритою для всіх, а в системі пройшло понад 2 мільйони конкурентних закупівель.

Завдяки конкуренції бізнесу на торгах Prozorro впродовж 5 років державні та комунальні органи та підприємства змогли заощадити 190 млрд грн від суми, яку вони планували витратити на закупівлях. У середньому завдяки закупівлі в Prozorro на 1 млн грн замовники економлять 80-100 тисяч грн, і можуть скеровувати їх на додаткові потреби. Минулого 2020 року економія становила майже 56 млрд грн.

Джерело: Prozorro