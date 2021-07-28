З 2016 року система Prozorro заощадила Україні 190 млрд грн, за ці 5 років на тендерах встигли позмагатися понад 130 тисяч представників бізнесу





1 серпня 2021 року виповнюється 5 років, як використання Prozorro стало обов’язковим для всіх державних замовників. Відтоді інформація про перебіг кожної закупівлі стала відкритою для всіх, а в системі пройшло понад 2 мільйони конкурентних закупівель.

Завдяки конкуренції бізнесу на торгах Prozorro впродовж 5 років державні та комунальні органи та підприємства змогли заощадити 190 млрд грн від суми, яку вони планували витратити на закупівлях. У середньому завдяки закупівлі в Prozorro на 1 млн грн замовники економлять 80-100 тисяч грн, і можуть скеровувати їх на додаткові потреби.

Минулого 2020 року економія становила майже 56 млрд грн. «Саме стільки українські платники податків зекономили завдяки Prozorro в 2020 році. І така сума – це майже вдвічі більше, ніж було щороку до того. Система Prozorro залишається унікальним інструментом, який не тільки дозволяє економити на держзакупівлях, але і є однією з основ антикорупційної реформи в Україні. Відкритість у публічних закупівлях формує новий рівень довіри між громадянами та державою, тому розвиток Prozorro залишається важливим елементом урядової політики», — зауважив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Поява Prozorro зробила ринок держзакупівель більш відкритим та прозорим для бізнесу. 130 тисяч учасників змагалися на аукціонах Prozorro за ці 5 років. І понад 90% з них — це представники малого та середнього бізнесу. У подальшому ми розраховуємо на трансформацію та удосконалення системи, розширення переліку інформації щодо закупівель, зокрема зазначення країни походження товарів, концентрації закупівель тощо. Також розраховуємо на збільшення конкуренції майданчиків, які є складовою екосистеми Прозорро», — прокоментував Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Олексій Любченко.

Загалом сфера закупівель та сама система Prozorro постійно вдосконалюється. Так, уже з 2022 року будуть повністю ліквідовані тендерні комітети. На їхню зміну прийде формат роботи через уповноважених осіб — фахівців, для яких закупівлі будуть не додатковим навантаженням, а оплачуваною роботою.

«Ми впевнені, що цей перехід зробить публічні закупівлі більш професійними та ефективними. Кожна уповноважена особа буде зобов’язана підтвердити свій рівень знань законодавства, і вже найближчим часом система онлайн-тестування буде доступна в Prozorro», — зауважив директор ДП «Прозорро» Василь Задворний.

Зазначимо, що завдяки зниженню порогу для обов’язкових закупівель до 50 тис. грн Україна заощадила 2,9 млрд грн за рік. Також нещодавно Prozorro в 10 разів збільшила грошові винагороди за знайдені вразливості — тепер «білі хакери» зможуть отримати до $1000 за вразливості найвищого рівня.

Джерело: Prozorro