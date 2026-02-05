PS6 подождет: Sony продала 92,2 млн PlayStation 5 по всему миру

Sony продала 92,2 миллиона PlayStation 5 по всему миру по состоянию на 31 декабря 2025 года и, похоже, будет продолжать делать ставку на текущее поколение.





Данные опубликованы в финансовом отчёте компании за квартал, завершившийся в конце года. За сам квартал Sony поставила 8 млн PlayStation 5. Это на 1,5 млн меньше, чем за аналогичный период предыдущего финансового года. Однако несмотря на спад в темпах поставок, общие продажи все равно дотянули до 92,2 млн консолей в мире.

Параллельно растут и продажи игр. За три месяца для PS5 и PS4 продали 97,2 млн копий, что на 1,3 млн больше, чем в прошлом году. Из них 13,2 млн пришлись на проекты собственных студий Sony, что тоже показало прирост в +1,6 млн за год. Всего за квартал 76% всех проданных игр были цифровыми. Это на 2% больше, чем в тот же период предыдущего финансового года.

Закономерно растет аудитория экосистемы. По состоянию на 31 декабря 2025 года PlayStation Network имеет 132 миллиона активных пользователей в месяц, что на 3 миллиона больше, чем год назад.





Ранее финансовый директор Sony Лин Тао заявляла, что PlayStation 5 находится на середине своего жизненного цикла. Учитывая успешные продажи и будущие многообещающие проекты, компания не планирует резко сворачивать поддержку консоли. По данным многолетних утечек, новое поколение PlayStation ожидают между концом 2027-го и началом 2028 года, а процессоры для него могут появиться уже в 2026-м.

Сейчас Sony прямо намекает, что фокус остается на текущем поколении вместо активного продвижения PS6 на фоне дефицита памяти. С учетом 92,2 миллиона проданных PS5, компания не спешит с преемником и продолжает наращивать продажи консолей, игр и цифровых сервисов.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: NotebookCheck