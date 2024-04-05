«ПриватБанк» проведет регламентные работы в ночь на 6 апреля — операции с картами, банкоматы и терминалы не будут работать

«ПриватБанк» сообщил о проведении плановых регламентных работ по обновлению процессингового центра. Они будут проходить в ночь на 6 апреля и продлятся с 00:05 и до 07:05 часов утра.

В указанное время банк временно приостановит проведение операций с платежными картами. Также в это время будет наблюдаться перерыв в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

Плановые регламентные работы процессингового центра будут проводиться с целью увеличить мощности и безопасность обработки растущих объемов операций с платежными картами. Обычно процессинговый центр «ПриватБанка» ежечасно обрабатывает в среднем от 1,7 млн до 3 млн операций с картами.

С учетом указанных ограничений, «ПриватБанк» советует провести оплаты картами заранее или отложить на несколько часов — до утра 6 апреля. Для оплаты товаров и услуг офлайн рекомендуется иметь с собой наличные средства.

Источник: PrivatBank_insider