ПВО Украины сбила еще 6 «Кинжалов», Германия экстренно передает 64 ракеты для Patriot

Сегодня над Киевом сбито еще 6 российских «гиперзвуковых» аэробаллистических ракет «Кинжал». Также были поражены 6 крылатых ракет «Калибр» и 2 разведывательных БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал Воздушных сил Украины – который с сегодняшнего дня будет официально информировать украинцев о возможных обстрелах.
Ракетный обстрел был произведен во время визита в столицу Украины президента ЮАР Сирила Рамафосы, президентов Замбии, Сенегала, Коморских Островов, премьер-министра Египта, и министра иностранных дел Уганды. Помимо переговоров с властями Украины, представительная африканская делегация посетила Бучу.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: «российские ракеты – сигнал Африке о том, что россия больше хочет войны, чем мира». В то же время представитель президента ЮАР отметил, что визит проходит по плану.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил на встрече в НАТО в Брюсселе, что его страна немедленно передаст Украине 64 ракеты для комплексов Patriot. Их производитель, Raytheon Technologies, ранее пообещал передать Украине еще 5 комплексов Patriot до конца 2024 года.
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Источники: Повітряні сили України, Українська Правда, Цензор.нет