Украинские «Патриоты»: командующий зенитной бригадой рассказал как Patriot сбивали «Кинжалы»

В мае этого года зенитные войска Воздушных сил Украины записали на свой счет выдающееся достижение – первыми в мире сбили российскую «гиперзвуковую» воздушно-баллистическую ракету «Кинжал». Конкретно речь идет о 96-й зенитной ракетной бригаде воздушного командования «Центр». Ее командующий, полковник Сергей Яременко с позывным «Гранит», поделился с изданием «АрміяInform» некоторыми подробностями феноменальной работы ПВО.

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Полковник рассказал о мастерстве своих подчиненных, позволившем поразить 700 воздушных целей. Уничтожение каждой ракеты или БПЛА сохранило множество человеческих жизней и предотвратило масштабные разрушения. Системы Patriot уничтожили более 80 из них, в том числе и «Кинжалы».

До 4 мая 2023 года, когда была сбита первая ракета «Кинжал», никто не мог с уверенностью сказать, могут ли Patriot поразить цель такого типа. Украинцы первыми доказали это на практике, дав пищу для размышления военным всего мира и создав наилучшую рекламу американскому комплексу.

По словам полковника Яременко, даже на тренировках в режиме имитации различных типов баллистических целей результат не всегда был стопроцентным. То, что на практике удалось сбить все «Кинжалы», зенитчики узнали уже после того, как эксперты изучили осколки. Также следует учесть, что помимо этих целей в массированной атаке на Киев 16 мая участвовали и другие ракеты и БПЛА.

Почти одновременно по разным направлением летело 16 баллистических целей, большинство из них были направлены на сами установки Patriot.

«Всегда горжусь подчиненными, но на этот раз даже я был шокирован их выдержкой. Люди понимали, что прямо на них движутся баллистические ракеты. Они не запаниковали ни на секунду, действовали слаженно и организованно, распределили цели по секторам, обеспечили их уничтожение на минимальной дальности, достаточно высоко, чтобы снизить вероятность повреждений инфраструктуры. Я был на связи с командиром дивизиона и понимал, какое это серьезное профессиональное и нравственное испытание. После доклада «Воздушное пространство – чистое, все цели уничтожены» эмоций никто не сдерживал… Уже позже мы узнали, что среди этих целей было 6 «Кинжалов».

Несмотря на спекуляции о том, что обучение работы с такими сложными комплексами требует много времени, украинские воины прошли его довольно быстро.

По свидетельству «Гранита», командир подразделения уже спустя месяц звонил и убеждал вернуть их: «Забирайте нас, мы уже все изучили, все умеем, готовы защищать Украину!»

Сергей Яременко отмечает, что Patriot – один из самых совершенных комплексов ПВО, но одних их недостаточно. Для защиты Украины необходимо достаточное количество ЗРК разных типов, работающих в единой системе.

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«Проблемы с интеграцией комплексов в общую систему противовоздушной обороны Украины сейчас вообще нет. Этот этап мы прошли после получения комплексов IRIS-T, Crotale, NASAMS… В настоящее время без проблем интегрируем хоть индийский комплекс и приступим к применению. Наши связисты делают действительно невероятные вещи – интегрировали в единую систему обработки информации данные, поступающие от радаров западных систем».

24 февраля 2022 года по 96-й бригаде прилетело 26 ракет. Тогда часть техники была повреждена, но не из-за неготовности или непонимания замысла противника – враг использовал баллистические ракеты, средств противодействия которым у Украины тогда не было. Полковник признаёт, что вопрос их количества остро стоит и сейчас.

Украинские зенитчики добиваются результата не только с помощью новой техники, но и незаурядным умением. Они используют множество способов введения в заблуждения противника, постоянно меняют дислокацию и применяют другие тактические приемы. «Нам удалось обойти теорию вероятности» – говорит полковник Яременко.