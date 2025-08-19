Новости ИИ 19.08.2025 comment views icon

Письма, созданные или значительно переработанные ИИ, кажутся неискренними и непрофессиональными, — исследование

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Письма, созданные или значительно переработанные ИИ, кажутся неискренними и непрофессиональными, — исследование

Новое исследование, проведенное американскими учеными, показало, что модели ИИ способны помочь с написанием электронных писем, однако постоянное привлечение LLM к этим задачам сделает эти электронные письма неискренними и менее компетентными. 

Результаты опроса, проведенного доктором философии, исследователем из Уоррингтонского колледжа бизнеса при Университете Флориды Энтони Команом и соавтором исследования, доктором философии из Университета Южной Калифорнии Питером Кардоном, продемонстрировали, что хотя использование ИИ может сделать электронную переписку руководителя более элегантной и профессиональной, зависимость от моделей LLM, таких как ChatGPT, Gemini, Copilot или Claude, может подорвать доверие сотрудников к руководству

«Мы наблюдаем противоречие между восприятием качества сообщения и восприятием отправителя. Несмотря на положительное впечатление о профессионализме в написании текстов с помощью ИИ, менеджеры, которые используют ИИ для решения повседневных коммуникационных задач, подвергают риску собственную надежность, используя средний и высокий уровень помощи ИИ», — отмечает Энтони Коман. 

В опросе приняли участие 1 тыс 100 специалистов из разных компаний. Им предлагалось оценить уровень написания электронных писем искусственным интеллектом. Письма были написаны как с незначительным, так и средним и значительным уровнем участия ИИ. Участники оценивали не только содержание, но и свое восприятие отправителя. 

По словам Комана, сотрудники примерно одинаково оценивают собственное использование ИИ, было ли при этом участие ИИ незначительным, или же значительным. При этом они более спектически относятся к использованию ИИ собственными руководителями. Хотя незначительная помощь ИИ, например, в грамматике или редактировании, в целом была приемлемой, более интенсивная помощь вызвала негативное восприятие.

Сотрудники воспринимают более активное привлечение ИИ руководителями с сомнениями относительно авторства, честности и компотенции начальства. Только 40-52% сотрудников считали руководителей искренними, когда те активно использовали ИИ, по сравнению с 83% при сообщениях с низким уровнем помощи со стороны ИИ. Хотя 95% считали сообщения руководителей с низким уровнем помощи ИИ профессиональными, этот показатель снижался до 69-73%, когда руководители активно использовали инструменты ИИ.

Результаты исследования также продемонстрировали, что сотрудники часто распознают контент, сгенерированный ИИ и трактуют это как проявление лени или безразличия со стороны руководителей. Когда руководители активно используют ИИ для сообщений, таких как приветствие команды или мотивационные сообщения, сотрудники воспринимают их как менее искренние и сомневаются в их лидерских качествах.

Авторы исследования подчеркивают, что менеджеры должны тщательно обдумывать типы сообщений, уровень поддержки ИИ в них и контекст взаимодействия. Хотя ИИ может быть уместным и профессионально воспринятым для информационных или повседневных сообщений, таких как напоминание о встречах или объявление фактов, сообщения, ориентированные на отношения, требующие эмпатии, похвалы, поздравлений, мотивации или личной обратной связи, лучше обрабатывать с минимальным технологическим вмешательством.

Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Business Communication

Источник: SciTechDaily

Популярные новости

arrow left
arrow right
Травил себя из-за советов ChatGPT: мужчина попал в психбольницу после употребления бромида натрия
Google запускает новые сервисы в Украине: тариф AI Ultra, создание видео Flow и «оживление» фото
На Spotify появились сгенерированные ИИ песни умерших исполнителей — без разрешения владельцев прав
Бывший CEO Intel Пэт Гелсингер говорит, что недооценил роль ИИ — но всё сделал бы так же
ИИ поможет создать виртуальные человеческие клетки для исследований: «90% вычислений вместо 90% экспериментов»
Ученые печатают раковые опухоли на 3D-принтере, чтобы исследовать онкологию
ИИ научился писать вредоносный код, обходящий Microsoft Defender: тревожный сигнал для кибербезопасности
Новая литий-серная батарея для электрокаров сокращает время зарядки до 12 минут
Одна таблетка превращает вашу кровь в смертельный яд для комаров
Google дарит год ИИ-сервиса AI Pro стоимостью $200 на Pixel 9 и запускает Gemini на Wear OS
Apple переходит на GPT-5 в iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe 26
Илон Маск обещает исправить: Grok рассказал о вспышке правого насилия при президентстве Трампа
IT-компании платят до $200 000 «стратегической» премии за опыт в ИИ — даже новичкам, в ущерб опытным инженерам
Каждый подделывает каждого: Сэм Альтман из OpenAI предупреждает о кризисе мошенничества с применением ИИ
Google Pixel 10 получат ИИ-помощника по редактированию фото текстовыми подсказками
Модель ИИ Centaur точно моделирует и предсказывает поведение человека
Создатель Valve Гейб Ньюэлл об эре ИИ как технологическом переходе: «Есть много людей, которые добились успеха просто потому, что были первыми»
Perplexity предлагает Google продать ей Chrome за $34,5 млрд
Бум ИИ: ChatGPT обрабатывает в 2,5 раза больше запросов в день, чем в декабре 2024 года
Вайб-кодинг обогащает: программист продал стартап за $80 млн, а создал его всего за полгода
NVIDIA представила локальные ИИ-модели на базе DeepSeek R1 — от 1,5 млрд до 32 млрд параметров
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить