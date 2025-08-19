Письма, созданные или значительно переработанные ИИ, кажутся неискренними и непрофессиональными, — исследование

Новое исследование, проведенное американскими учеными, показало, что модели ИИ способны помочь с написанием электронных писем, однако постоянное привлечение LLM к этим задачам сделает эти электронные письма неискренними и менее компетентными.

Результаты опроса, проведенного доктором философии, исследователем из Уоррингтонского колледжа бизнеса при Университете Флориды Энтони Команом и соавтором исследования, доктором философии из Университета Южной Калифорнии Питером Кардоном, продемонстрировали, что хотя использование ИИ может сделать электронную переписку руководителя более элегантной и профессиональной, зависимость от моделей LLM, таких как ChatGPT, Gemini, Copilot или Claude, может подорвать доверие сотрудников к руководству.

«Мы наблюдаем противоречие между восприятием качества сообщения и восприятием отправителя. Несмотря на положительное впечатление о профессионализме в написании текстов с помощью ИИ, менеджеры, которые используют ИИ для решения повседневных коммуникационных задач, подвергают риску собственную надежность, используя средний и высокий уровень помощи ИИ», — отмечает Энтони Коман.

В опросе приняли участие 1 тыс 100 специалистов из разных компаний. Им предлагалось оценить уровень написания электронных писем искусственным интеллектом. Письма были написаны как с незначительным, так и средним и значительным уровнем участия ИИ. Участники оценивали не только содержание, но и свое восприятие отправителя.

По словам Комана, сотрудники примерно одинаково оценивают собственное использование ИИ, было ли при этом участие ИИ незначительным, или же значительным. При этом они более спектически относятся к использованию ИИ собственными руководителями. Хотя незначительная помощь ИИ, например, в грамматике или редактировании, в целом была приемлемой, более интенсивная помощь вызвала негативное восприятие.

Сотрудники воспринимают более активное привлечение ИИ руководителями с сомнениями относительно авторства, честности и компотенции начальства. Только 40-52% сотрудников считали руководителей искренними, когда те активно использовали ИИ, по сравнению с 83% при сообщениях с низким уровнем помощи со стороны ИИ. Хотя 95% считали сообщения руководителей с низким уровнем помощи ИИ профессиональными, этот показатель снижался до 69-73%, когда руководители активно использовали инструменты ИИ.

Результаты исследования также продемонстрировали, что сотрудники часто распознают контент, сгенерированный ИИ и трактуют это как проявление лени или безразличия со стороны руководителей. Когда руководители активно используют ИИ для сообщений, таких как приветствие команды или мотивационные сообщения, сотрудники воспринимают их как менее искренние и сомневаются в их лидерских качествах.

Авторы исследования подчеркивают, что менеджеры должны тщательно обдумывать типы сообщений, уровень поддержки ИИ в них и контекст взаимодействия. Хотя ИИ может быть уместным и профессионально воспринятым для информационных или повседневных сообщений, таких как напоминание о встречах или объявление фактов, сообщения, ориентированные на отношения, требующие эмпатии, похвалы, поздравлений, мотивации или личной обратной связи, лучше обрабатывать с минимальным технологическим вмешательством.

Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Business Communication

Источник: SciTechDaily