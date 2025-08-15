Новости ИИ 15.08.2025 comment views icon

Студентка MIT бросила учебу из-за ИИ, который скоро все равно всех убьет

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Студентка MIT бросила учебу из-за ИИ, который скоро все равно всех убьет

Элис Блэр поступила в MIT в 2023 году, а сейчас уходит из института. По ее мнению, общий искусственный интеллект скоро всех убьёт, и она не успеет доучиться.

Студентка взяла перманентный отпуск, напуганная возможным появлением ИИ (AGI) — гипотетического ИИ, способного выполнять задачи и рассуждать так же как люди. Девушка устроилась на работу техническим автором в некоммерческую организацию «Центре безопасности искусственного интеллекта», где она помогает с информационными бюллетенями и исследовательскими работами, сообщает Forbes.

«Я волнуюсь, что могу не дожить до окончания учебы из-за ЗСИ. […] Я считаю, что в подавляющем большинстве сценариев, из-за того, как мы работаем над ЗСИ, мы получим вымирание человечества […] Я предвижу, что мое будущее лежит в реальном мире», — говорит Элис Блэр.

Другие студенты тоже опасаются ИИ, но в несколько более «приземленном» контексте. Половина из 326 студентов Гарварда, опрошенных ассоциацией студентов университета и клубом безопасности искусственного интеллекта, были обеспокоены влиянием ИИ на перспективу трудоустройства.

«Если ваша карьера должна быть автоматизирована к концу десятилетия, то каждый год, проведенный в колледже, — это один год, вычитаемый из вашей короткой карьеры. Лично я считаю, что ИИИ может появиться только через четыре года, а полная автоматизация экономики — только через пять или шесть лет», — сказал Никола Юркович, который окончил Гарвард в мае этого года и занимал должность руководителя группы по безопасности искусственного интеллекта по вопросам готовности к ИИИ.

Согласно отчёту, заказанному Государственным департаментом США в 2024 году, риск «уровня вымирания» является существенным, с учетом того, как быстро развивается искусственный интеллект. Впрочем, многие исследователи не разделяют такой пессимистический взгляд в будущее.

«Вымирание человечества кажется очень-очень маловероятным. Но работа над безопасностью искусственного интеллекта — это благородно, и очень мало имеющихся работ дали ответы. […] Чрезвычайно маловероятно, что ИИ появится в следующие пять лет. Это просто маркетинговый хайп, когда так много ключевых проблем, таких как галлюцинации и ошибки, остаются нерешенными», — сказал Forbes почетный профессор Нью-Йоркского университета Гэри Маркус, который изучает взаимосвязь психологии и искусственного интеллекта.

Индустрия ИИ с этим преимущественно не соглашается Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман считает, что ЗСИ будет разработана до 2029 года CEO Google DeepMind Демис Хассабис прогнозирует, что это произойдет в течение следующих 5-10 лет.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Бум ИИ: ChatGPT обрабатывает в 2,5 раза больше запросов в день, чем в декабре 2024 года
Бывший CEO Intel Пэт Гелсингер говорит, что недооценил роль ИИ — но всё сделал бы так же
ИИ проанализировал 100 000 галактик и уточнил пять космологических параметров
Гейб Ньюэлл из Valve: «Люди, которые не умеют программировать, но используют ИИ, станут эффективнее программистов»
Новый ИИ программирования MiniMax-M1 бьет рекорды DeepSeek R1 — 1 млн токенов, всего $535 тыс. за обучение
Новый Firefox загружает процессор на 100%: пользователи просят Mozilla перестать играть с ИИ
На Spotify появились сгенерированные ИИ песни умерших исполнителей — без разрешения владельцев прав
Исследование Microsoft: верочтность распознавнія человеком изображения ИИ «немного больше, чем подбрасывание монеты»
Вас услышали: OpenAI вернула GPT-4o в ChatGPT на фоне недовольства GPT-5
Больше перехватчиков «Шахедов»: Минобороны и экс-руководитель Google Эрик Шмидт подписали меморандум о производстве дронов
ИИ хакнул человека: ChatGPT рассказывал мужчине, что он избран как в «Матрице», побуждал к разрыву связей и прыжку из окна
Спроси у ChatGPT: 69% пользователей больше не переходят на сайты из поиска
Бывший бизнес-директор Google X назвал "100% ерундой" создание новых рабочих мест благодаря ИИ
Языковые модели ИИ научились распознавать эмоции и скрытый смысл лучше некоторых людей
Капитализация NVIDIA достигла $4 трлн
Gemini взломали, чтобы захватить контроль над Google Home
ИИ и струйный принтер реставрируют картины за несколько часов — результат можно отменить
ИИ-дипфейк Дженнифер Энистон обманул безработного в депрессии — «актрисе» понадобились подарочные карты Apple
«В Salesforce искусственный интеллект выполняет до 50% работы», — CEO Марк Бениофф
Google бесплатно возьмет еще 5000 украинцев на курсы ИИ Prompting Essentials и AI Essentials
В ленту Google Discover добавляют ИИ-обзоры — еще меньше трафика для новостных сайтов
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить