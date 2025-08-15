Элис Блэр поступила в MIT в 2023 году, а сейчас уходит из института. По ее мнению, общий искусственный интеллект скоро всех убьёт, и она не успеет доучиться.

Студентка взяла перманентный отпуск, напуганная возможным появлением ИИ (AGI) — гипотетического ИИ, способного выполнять задачи и рассуждать так же как люди. Девушка устроилась на работу техническим автором в некоммерческую организацию «Центре безопасности искусственного интеллекта», где она помогает с информационными бюллетенями и исследовательскими работами, сообщает Forbes.

«Я волнуюсь, что могу не дожить до окончания учебы из-за ЗСИ. […] Я считаю, что в подавляющем большинстве сценариев, из-за того, как мы работаем над ЗСИ, мы получим вымирание человечества […] Я предвижу, что мое будущее лежит в реальном мире», — говорит Элис Блэр.

Другие студенты тоже опасаются ИИ, но в несколько более «приземленном» контексте. Половина из 326 студентов Гарварда, опрошенных ассоциацией студентов университета и клубом безопасности искусственного интеллекта, были обеспокоены влиянием ИИ на перспективу трудоустройства.

«Если ваша карьера должна быть автоматизирована к концу десятилетия, то каждый год, проведенный в колледже, — это один год, вычитаемый из вашей короткой карьеры. Лично я считаю, что ИИИ может появиться только через четыре года, а полная автоматизация экономики — только через пять или шесть лет», — сказал Никола Юркович, который окончил Гарвард в мае этого года и занимал должность руководителя группы по безопасности искусственного интеллекта по вопросам готовности к ИИИ.

Согласно отчёту, заказанному Государственным департаментом США в 2024 году, риск «уровня вымирания» является существенным, с учетом того, как быстро развивается искусственный интеллект. Впрочем, многие исследователи не разделяют такой пессимистический взгляд в будущее.

«Вымирание человечества кажется очень-очень маловероятным. Но работа над безопасностью искусственного интеллекта — это благородно, и очень мало имеющихся работ дали ответы. […] Чрезвычайно маловероятно, что ИИ появится в следующие пять лет. Это просто маркетинговый хайп, когда так много ключевых проблем, таких как галлюцинации и ошибки, остаются нерешенными», — сказал Forbes почетный профессор Нью-Йоркского университета Гэри Маркус, который изучает взаимосвязь психологии и искусственного интеллекта.

Индустрия ИИ с этим преимущественно не соглашается Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман считает, что ЗСИ будет разработана до 2029 года CEO Google DeepMind Демис Хассабис прогнозирует, что это произойдет в течение следующих 5-10 лет.