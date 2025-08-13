Google возвращает офлайн-собеседования для IT-специалистов из-за мошенничества с ИИ "за кадром"

Новости IT-бизнес 13.08.2025 comment views icon

В последние годы онлайн-собеседования стали нормой в сфере IT и быстрым способом найма, учитывая популярность дистанционной работы. Однако появилась проблема, которая может «откатить» все эти достижения на пару шагов назад.

Дело в том, что все больше кандидатов используют инструменты ИИ «за кадром», которые помогают им с легкостью пройти даже самые сложные технические тесты, сообщает WSJ.

Компании реагируют тем, что возвращаются к старым методам найма: Cisco и McKinsey полностью восстановили офлайн-собеседования, тогда как Google вводит очные встречи для отдельных должностей, в том числе и программистов, чтобы убедиться, что их навыки в кодировании вполне реальны.

«Мы обязательно введем по крайней мере один раунд личных собеседований для людей, просто чтобы убедиться, что они овладели основами», — заявил главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи в подкасте Лекса Фридмана в июне.

Это лишь то, о чем компании заявляли публично, но если взглянуть на статистику, кажется, что такие «откаты» в офлайн — явление распространенное. По оценкам рекрутинговой компании Coda Search/Staffing из Далласа, доля работодателей, запрашивающих личные собеседования выросла до 30% в 2025 году (в прошлом году таких было только 5%).

Еще одна проблема для бизнеса — мошенники, которые используют ИИ-дипфейки, чтобы выдавать себя за кандидатов с целью кражи данных или денег. По данным Gartner, 6% из 3000 опрошенных соискателей заявили, что мошенничали на собеседованиях. Компания прогнозирует, что к 2028 году каждый четвертый профиль кандидата в мире будет поддельным.

«Эти фейковые профили действительно неплохие», — говорит Роза Базилюк, которая руководит отделом привлечения талантов в Tomo, ипотечном кредиторе на базе искусственного интеллекта.

Теперь компания тщательно проверяет видеособеседования на наличие признаков мошенничества, таких как шепот за кадром, паузы перед ответами и тому подобное. Другие работодатели обращаются за помощью к инструментам по проверке биографических или биометрических данных.

Новый тренд из Китая — «фейковые офисы». Молодежь арендует помещения, чтобы имитировать занятость и нигде не работать

