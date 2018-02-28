Qualcomm готова рассматривать предложение Broadcom о покупке, но хочет больше денег

Компания Qualcomm пересмотрела своё отношение к потенциальной продаже конкуренту в лице Broadcom. Но на сделку она готова согласиться лишь в том случае, если покупатель предложит достойную цену – не менее $160 млрд, включая предполагаемую сумму долговых обязательств в размере $25 млрд.

Напомним, в ноябре прошлого года Broadcom сделала предложение по выкупу Qualcomm за $130 млрд, но совет директоров последней единогласно отклонил это предложение. Это было сделано по двум причинам. Во-первых, в Qualcomm посчитали, что при составлении предложения компания была недооценена (иными словами, предложили мало денег). Во-вторых, компания опасалась «значительной неопределённости со стороны контролирующих органов».

Первая озвученная причина намекала, что Qualcomm может быть заинтересована в сделке, если покупатель будет готов предложить более высокую цену. И новые сведения подтверждают готовность компании к продолжению переговоров. В частности, Qualcomm вновь заявила, что предыдущее предложение Broadcom было недостаточным и просит увеличить стоимость выкупа акций до значения выше $90 за каждую ценную бумагу. Отметим, первоначальное предложение Broadcom предполагало выкуп акций Qualcomm по цене $70 за акцию (что на тот момент было выше рыночной стоимости). Затем появлялись сведения, что сделка могла бы и состояться, если бы была предложена цена $80 за акцию. А теперь аппетиты компании увеличились до $90 за акцию. Отметим, на прошлой неделе Broadcom перестала повышать предлагаемую цену за акцию и сбросила её до $79 после того, как Qualcomm анонсировала сделку по покупке NXP Semiconductors.

Источник: The Verge