Qualcomm представила первый Smartphone for Snapdragon Insiders с чипом Snapdragon 888 5G и ценой $1500

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Компания Qualcomm совместно с ASUS работали смартфон под названием Smartphone for Snapdragon Insiders. Основное предназначение этого устройства – продемонстрировать возможности новейших мобильных технологий.

Данная новинка основана на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 888 5G (но не на новейшем чипе Snapdragon 888+). Qualcomm заявляет, что данная модель обеспечивает «наиболее полную поддержку всех ключевых диапазонов 5G до 6 ГГц и mmWave» среди всех устройств. Также аппарат предлагает поддержку стандартов беспроводной связи WiFi 6 и WiFi 6E со скоростью передачи данных до 3,6 Гбит/с. Система включает 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и встроенное хранилище стандарта USF 3.1 ёмкостью 512 ГБ.

Смартфон Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders оснащается 6,78-дюймовым AMOLED дисплеем производства Samsung. Дисплей характеризуется разрешением Full HD+ 2448×1080 точек, частотой обновления изображения 144 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит. Также заявлена сертификация HDR10 и HDR10+. Дисплей обеспечивает охват 111,23% цветового пространства DCI-P3, 106,87% – NTSC и 150,89% – sRGB.

На задней панели Smartphone for Snapdragon Insiders расположена тройная основная камера. Она включает 64-мегапиксельный главный модуль на базе 1/1,73-дюймового сенсора Sony IMX686, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (с функцией макро съёмки) и 8-мегапиксельный телефото модуль. Камера дополнена оптической системой стабилизации изображения для главного и телефото модулей. Поддерживается возможность записи видео в разрешении до 8K. Фронтальная камера оснащена 24-мегапиксельным сенсором.

Qualcomm заявляет, что это один из первых смартфонов с поддержкой Snapdragon Sound, что обеспечивает низкую задержку при передаче через Bluetooth, поддержку профилей прослушивания, активного шумоподавление (ANC) и звука высокого разрешения до 24 бит 96 кГц. Помимо стереодинамиков, смартфон комплектуется беспроводными наушниками Master & Dynamic с технологией True Wireless ANC и чехлом для зарядки.

Ёмкость батареи Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders составляет 4000 мАч. Поддерживается технология Qualcomm Quick Charge 5 которая позволяет зарядить батарею до 70% за 30 минут, а полная зарядка занимает 52 минуты. Аппарат оснащён двумя слотами для SIM-карт. В качестве ОС используется стоковая версия Android 11.

Смартфон Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders поступит в продажу в некоторых странах по цене $1499.

Источник: Qualcomm