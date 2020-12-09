QuantumScape анонсировала твердотельные батареи, которые сооснователь Tesla назвал «крупным прорывом»





Компания QuantumScape поделилась сведениями о своей новой технологии твердотельных аккумуляторов, которая обещает впечатляющие результаты в сфере быстрой зарядкой и длительности периода эксплуатации. Данная технология получила похвалу от многих экспертов по аккумуляторным батареям, включая соучредителя Tesla Дж. Б. Штраубеля, который назвал результат «крупным прорывом».

Компания QuantumScape была основана 10 лет назад компьютерным учёным Джагдипом Сингхом и инженером-механиком с дипломом Стэнфорда Тимом Холмом. Они утверждают, что смогли решить проблемы, присущие твердотельным батареям.

Твердотельные батареи обладают большей ёмкостью, чем обычные литий-ионные батареи с жидким электролитом. Однако, чтобы сделать их жизнеспособными и коммерчески выгодными, отрасли предстояло решить несколько проблем. В QuantumScape заявляют, что смогли разобраться со всеми этими проблемами.

В основе технологии лежит керамический сепаратор, над которым QuantumScape работает долгое время. Ещё в 2015 году компания создала новый материал, а с тех пор работала над тем, чтобы сделать его лёгким в производстве и с низким уровнем брака. Кроме того, технология не требует производства анода. Он формируется в уже готовой ячейке в результате осаждения металлического лития в процессе её заряда. И теперь компания готова поделиться более подробными сведениями о своей технологии и результатами практических испытаний.

Отмечается, что по данным фактических тестов, новые твердотельные батареи обеспечивают возможность быстрой зарядки, аккумуляторные элементы могут заряжаться от 0 до 80% емкости за 15 минут.

Ранее твердотельным аккумуляторам не хватает долговечности, но QuantumScape утверждает, что благодаря её технологии, такие баратеи могут сохранять более 80% ёмкости после 800 циклов раряда-разряда. Для электромобиля с запасом хода 300 миль (482 км) это обеспечивает пробег в 240 тыс. миль (386,2 тыс. км), прежде чем ёмкость аккумулятора опустится до 80% от первоначального значения.

Компания не публиковала данных о плотности хранения энергии для своих ячеек, но, как и для других твердотельных батарей, ожидается, что этот показатель будет лучше по сравнению с нынешними литий-ионными батареями. Во время презентации упоминалось о потенциальном улучшении объёмной плотности энергии от 50% до 100%. Для отрасли характерен прирост на уровне однозначных процентов в год.

Несмотря на столь впечатляющие результаты, работа QuantumScape ещё не окончена. Во время презентации генеральный директор Джагдип Сингх ясно дал понять, что им необходимо трансформировать свои однослойные ячейки в многослойные, а затем довести их до массового производства. Компании потребуется ещё несколько лет, чтобы достичь объёма производства в 20 ГВтч, которого она планирует достичь в рамках партнерства с Volkswagen к 2024-2025 гг.

Источник: electrek