Работа над «Межевым рыцарем» (приквелом «Игры престолов‎») — приостановлена. Джордж Р. Р. Мартин поддержал забастовки сценаристов в Голливуде

Еще один проект отложили из-за страйков Американской гильдии писателей. Джордж Р. Р. Мартин поддержал протестующих, сообщив, что сценаристы нового проекта HBO во вселенной «Игры престолов» – «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь» – также временно остановили работу.

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«Забастовка продолжается. Никто не хотел этого – во всяком случае, ни один писатель в здравом уме, – но продюсеры, студии, сети и стримингы не дали нам выбора», – написал в блоге автор «Игры престолов‎».

Мартин сказал, что люди должны «привыкнуть к пикетам перед студиями в Лос-Анджелесе и многих других городах тоже» и извинился за то, что не смог «выйти на пикет, как делал это в 1988 году», потому что он сейчас не в Лос-Анджелесе.

Новость о прекращении работы над «Межевым рыцарем» появилась только через неделю после того, как HBO объявила о начале съемок другого приквела «Игры престолов» – второго сезона «Дома дракона». Последние сценарии были дописаны до начала забастовок, и работа над сериалом о гражданской войне между династией Таргариенов продолжается.

Что касается «Межевого рыцаря‎», то руководитель HBO Кейси Блойс во время презентации нового потокового сервиса Max подтвердил, что повествование будет сосредоточено на приключениях рыцаря Дунке (будущего лорда-командующего королевской гвардией, сэра Дункана Высокого) и его оруженосца Эгге (будущего короля Эйгона V Таргариена), которые бродят по Вестеросу за столетие до того, как Джон Сноу начнет противостоять белым ходокам. Дата выхода сериала еще не назначена.

Ранее из-за забастовок на паузу поставили производство пятого и заключительного сезона шоу братьев Дафферов «Очень странные дела». Marvel пришлось по той же причине приостановить предпродакшен «Блэйда» с Махершалой Али.