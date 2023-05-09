Работа над «Межевым рыцарем» (приквелом «Игры престолов‎») — приостановлена. Джордж Р. Р. Мартин поддержал забастовки сценаристов в Голливуде

Еще один проект отложили из-за страйков Американской гильдии писателей. Джордж Р. Р. Мартин поддержал протестующих, сообщив, что сценаристы нового проекта HBO во вселенной «Игры престолов» – «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь» – также временно остановили работу.
«Забастовка продолжается. Никто не хотел этого – во всяком случае, ни один писатель в здравом уме, – но продюсеры, студии, сети и стримингы не дали нам выбора», – написал в блоге автор «Игры престолов».
Мартин сказал, что люди должны «привыкнуть к пикетам перед студиями в Лос-Анджелесе и многих других городах тоже» и извинился за то, что не смог «выйти на пикет, как делал это в 1988 году», потому что он сейчас не в Лос-Анджелесе.
Новость о прекращении работы над «Межевым рыцарем» появилась только через неделю после того, как HBO объявила о начале съемок другого приквела «Игры престолов» – второго сезона «Дома дракона». Последние сценарии были дописаны до начала забастовок, и работа над сериалом о гражданской войне между династией Таргариенов продолжается.
Что касается «Межевого рыцаря», то руководитель HBO Кейси Блойс во время презентации нового потокового сервиса Max подтвердил, что повествование будет сосредоточено на приключениях рыцаря Дунке (будущего лорда-командующего королевской гвардией, сэра Дункана Высокого) и его оруженосца Эгге (будущего короля Эйгона V Таргариена), которые бродят по Вестеросу за столетие до того, как Джон Сноу начнет противостоять белым ходокам. Дата выхода сериала еще не назначена.
Ранее из-за забастовок на паузу поставили производство пятого и заключительного сезона шоу братьев Дафферов «Очень странные дела». Marvel пришлось по той же причине приостановить предпродакшен «Блэйда» с Махершалой Али.