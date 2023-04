Перезапуск «Гарри Поттера», приквел «Игры престолов» и «Пингвин» с Колином Фарреллом — трейлеры и даты выхода новых сериалов для стриминга Max

HBO опубликовала ряд новых анонсов, тизеров и трейлеров вместе с презентацией нового потокового сервиса Max, возникшего в результате слияния Warner Bros. Discovery и HBO. Среди продуктов, которые предложат на новом сервисе — немало сиквелов и спин-оффов популярных шоу, таких как «Игра престолов», «Рик и Морти» и «Теория большого взрыва».

Освальд Кобблпот возвращается в исполнении Колина Фаррела, чтобы попасть в высшую лигу злодеев. В «Пингвине» также сыграли Кристин Милиоти, Рензи Фелиз, Майкл Келли, Шохре Агдашлоо, Дейрдре О’Коннелл, Клэнси Браун и Майкл Зеген. Премьера намечена на 23 мая 2024 года.

Warner Bros. Discovery официально подтвердила работу над сериальной экранизацией истории о Гарри Поттере – по сезону на каждую из книг. Писательница Джоан Роулинг будет среди исполнительных продюсеров шоу.

Зрителям обещают точную адаптацию книг, которая растянется на 10 лет. Похоже, это первый сериал в истории, который сразу продлили на семь сезонов еще до выхода первого.

Adult Swim и Warner Bros. еще не объявили, кто возьмет на себя обязанности озвучивания дуэта Рика и Морти после того, как с Джастином Ройландом попрощались в начале этого года. Но, вероятно, мы об этом узнаем совсем скоро.

Главную роль в четвертом сезоне криминального сериала-антологии HBO сыграет Джоди Фостер, лауреатка двух премий «Оскар». Действие разворачивается на Аляске, где полярная ночь длится несколько месяцев. В центре сюжета будут два детектива, которые расследуют обстоятельства загадочного исчезновения шести человек с исследовательской станции в Эннисе.

Выход нового сезона ожидается в текущем году.

Сюжет сериала от Пак Чхан Ука с Робертом Дауни-младшим основан на романе Вьета Тхань Нгуена, лауреата Пулитцеровской премии, и расскажет историю шпиона Северного Вьетнама, попавшего в сообщество беженцев Лос-Анджелеса. Шоу выйдет в 2024 году.

О новом приквеле «Игры престолов» под названием «Рыцарь семи королевств» /A Knight of the Seven Kingdoms: the Hedge Knight ходили слухи в течение некоторого времени, но было непонятно, из какой части большой истории Джорджа Р.Р. Мартина он будет позаимствован. В настоящее время руководитель HBO Кейси Блойс подтвердил, что повествование будет сосредоточено на похождениях рыцаря Дунке и его оруженосца Эгге.

Джордж Р. Р. Мартин и Айра Паркер выступят в роли сценаристов и исполнительных продюсеров, но четкой даты выхода еще нет.

A century before @GameofThrones, there was Ser Duncan the Tall and his squire, Egg.

Executive produced by George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal, and Vince Gerardis, A Knight of the #SevenKingdoms: The Hedge Knight has received a straight to series order. #StreamOnMax pic.twitter.com/MRPUke5Upt

— HBO Max (@hbomax) April 12, 2023