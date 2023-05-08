«Очень странные дела» пока на паузе — производство финального сезона флагманского сериала Netflix приостановлено на фоне забастовки сценаристов

Сериал «Очень странные дела» / Stranger Things, по праву считающийся одним из главных шоу современности и визитной карточкой Netflix, дополнил список проектов, пострадавших впоследствии начавшейся 2 мая забастовки Гильдии сценаристов Америки и ставшего первым подобным протестом за 15 лет. Производство пятого и завершающего сезона шоу братьев Даффер приостановлено на неопределенный срок, поэтому это явно повлияет на ранее утвержденный график.

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По словам шоуранеров, сценаристы активно вовлечены в процесс даже на этапе съемки, так что без них все остановилось. Когда продолжатся работы над пятым сезоном научно-фантастического сериала Stranger Things, который завершит текущую сюжетную арку приключений знаменитых «детей», и насколько сильно это повлияет на текущий график релизов Netflix, пока неизвестно. Братья Даффер очень надеются, что сценаристы скоро смогут договориться с киностудиями. Пока сценаристы, среди прочего, требуют повышения минимальных гонораров и нормативно-правовой регламентации использования нейросетей для написания сценариев.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then — over and out. #wgastrong — stranger writers (@strangerwriters) May 6, 2023

«Дафферы на связи». Сценаристы продолжают работать после начала съемки. Нам не терпится начать производство продолжения с нашим невероятным актерским составом и съемочной командой, но это невозможно в связи с забастовкой сценаристов. Надеемся, что в скором времени стороны заключат справедливое соглашение и мы сможем вернуться к работе. А пока — конец связи. Братья Даффер

«Очень странные дела» — не первая и, очевидно, далеко не последняя «жертва» забастовки сценаристов в США. На днях Marvel пришлось по той же причине приостановить предпродакшен «Блэйда» с Махершалой Али. Протест, вероятно, повлияет и на другие крупные проекты, и не только Marvel, Netflix или Apple TV+. Под угрозой оказались фильмы и сериалы крупных голливудских студий, уже находящихся в стадии производства, прежде всего те, где сюжеты дорабатываются уже во время съемок.

Остается вспомнить, что с самого начала (еще в 2017 году) братья Даффер планировали, что Stranger Things в качестве истории на 4-5 сезонов. В будущем по франшизе «Очень странные дела» нас ждет по меньшей мере анимационный спин-офф от Эрика Роблса («Фанбой и Чам Чам», «Глюкотехники») и Flying Bark Productions, который будут продюсировать братья Дафферы, спектакль-приквел, сюжет которого развернется за 2 сериала и расскажет о юности Векны, главном злодее шоу, а также VR-игре, где игроки примерят на себя роль Векны.