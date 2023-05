«Очень странные дела» пока на паузе — производство финального сезона флагманского сериала Netflix приостановлено на фоне забастовки сценаристов

Сериал «Очень странные дела» / Stranger Things, по праву считающийся одним из главных шоу современности и визитной карточкой Netflix, дополнил список проектов, пострадавших впоследствии начавшейся 2 мая забастовки Гильдии сценаристов Америки и ставшего первым подобным протестом за 15 лет. Производство пятого и завершающего сезона шоу братьев Даффер приостановлено на неопределенный срок, поэтому это явно повлияет на ранее утвержденный график.

По словам шоуранеров, сценаристы активно вовлечены в процесс даже на этапе съемки, так что без них все остановилось. Когда продолжатся работы над пятым сезоном научно-фантастического сериала Stranger Things, который завершит текущую сюжетную арку приключений знаменитых «детей», и насколько сильно это повлияет на текущий график релизов Netflix, пока неизвестно. Братья Даффер очень надеются, что сценаристы скоро смогут договориться с киностудиями. Пока сценаристы, среди прочего, требуют повышения минимальных гонораров и нормативно-правовой регламентации использования нейросетей для написания сценариев.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then — over and out. #wgastrong

— stranger writers (@strangerwriters) May 6, 2023