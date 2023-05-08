Новости Кино 08.05.2023 в 11:58

«Очень странные дела» пока на паузе — производство финального сезона флагманского сериала Netflix приостановлено на фоне забастовки сценаристов

Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Сериал «Очень странные дела» / Stranger Things, по праву считающийся одним из главных шоу современности и визитной карточкой Netflix, дополнил список проектов, пострадавших впоследствии начавшейся 2 мая забастовки Гильдии сценаристов Америки и ставшего первым подобным протестом за 15 лет. Производство пятого и завершающего сезона шоу братьев Даффер приостановлено на неопределенный срок, поэтому это явно повлияет на ранее утвержденный график.

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По словам шоуранеров, сценаристы активно вовлечены в процесс даже на этапе съемки, так что без них все остановилось. Когда продолжатся работы над пятым сезоном научно-фантастического сериала Stranger Things, который завершит текущую сюжетную арку приключений знаменитых «детей», и насколько сильно это повлияет на текущий график релизов Netflix, пока неизвестно. Братья Даффер очень надеются, что сценаристы скоро смогут договориться с киностудиями. Пока сценаристы, среди прочего, требуют повышения минимальных гонораров и нормативно-правовой регламентации использования нейросетей для написания сценариев.

«Дафферы на связи». Сценаристы продолжают работать после начала съемки. Нам не терпится начать производство продолжения с нашим невероятным актерским составом и съемочной командой, но это невозможно в связи с забастовкой сценаристов. Надеемся, что в скором времени стороны заключат справедливое соглашение и мы сможем вернуться к работе. А пока — конец связи.

Братья Даффер

«Очень странные дела» — не первая и, очевидно, далеко не последняя «жертва» забастовки сценаристов в США. На днях Marvel пришлось по той же причине приостановить предпродакшен «Блэйда» с Махершалой Али. Протест, вероятно, повлияет и на другие крупные проекты, и не только Marvel, Netflix или Apple TV+. Под угрозой оказались фильмы и сериалы крупных голливудских студий, уже находящихся в стадии производства, прежде всего те, где сюжеты дорабатываются уже во время съемок.

Остается вспомнить, что с самого начала (еще в 2017 году) братья Даффер  планировали, что Stranger Things в качестве истории на 4-5 сезонов. В будущем по франшизе «Очень странные дела» нас ждет по меньшей мере анимационный спин-офф от Эрика Роблса («Фанбой и Чам Чам», «Глюкотехники») и Flying Bark Productions, который будут продюсировать братья Дафферы, спектакль-приквел, сюжет которого развернется за 2 сериала и расскажет о юности Векны, главном злодее шоу, а также VR-игре, где игроки примерят на себя роль Векны.

  • Netflix выпускает «Очень странные дела» с 2016 года и это один из самых популярных проектов в стриминговом сервисе. Сериал, вдохновленный произведениями Стивена Кинга, ценят за атмосферность, актерскую игру и отсылку к жанровым фильмам 1980-х годов.
  • Четвертый сезон Stranger Things вышел двумя частями в мае и июле 2022 года, установив рекорд — за первые 28 дней зрители провели за Stranger Things 4 более одного миллиарда часов (если точнее, 1,35 млрд часов просмотра). В настоящее время шоу братьев Даффер удерживает первенство в рейтинге самых популярных англоязычных сериалов Netflix и уступает только «Игре в кальмара» / Squid Game, которая до сих пор возглавляет рейтинг сериалов на иностранном языке с 1,6 млрд часов.

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