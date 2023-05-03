«Мы не хотим кормить его». Сценаристы Голливуда вышли на пикет из-за опасений, что ИИ отберет их рабочие места

Десятилетиями писатели Голливуда создавали научно-фантастические сценарии о том, как умные машины захватывают мир – а ныне вынуждены конкурировать с ними за свои рабочие места.

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Гильдия писателей Америки требует ограничить использование искусственного интеллекта для написания кино- и телесценариев – голливудские студии, которые сейчас стремительно теряют доходы от рекламы, отвергли эту идею, отметив, что будут открыты для обсуждения новых технологий раз в год.

Искусственный интеллект – это одна из проблем, из-за которой голливудские сценаристы в понедельник начали забастовку и впервые за 15 лет приостановили любую работу.

«Мы не хотим, чтобы наши материалы кормили искусственный интеллект, и не хотим исправлять его неаккуратные черновики», — сказал писатель Джон Август, член комитета по переговорам Гильдии, в комментарии изданию Reuters.

В Голливуде искусственный интеллект в основном использовался как «технология омоложения» или для создания анимационных фильмов. Однако некоторые уже начали экспериментировать с чат-ботами для написания сценариев.

«Мы думали, что творчество само по себе является последним бастионом — пределом, который не даст машинам заменить чью-либо работу», — говорит Майк Сеймур, соучредитель Motus Lab при университете Сиднея, который работает с визуальными эффектами и искусственным интеллектом и консультировал некоторые студии.

В то же время искусственный интеллект может устранить проблему «чистого листа» или творческого застоя и, по словам Сеймура, «неплохо» пишет прямолинейные диалоги, хотя иногда в них не хватает нюансов.

Профсоюзы сценаристов предлагают, чтобы материал, созданный системой искусственного интеллекта, такой как ChatGPT, не мог считаться «литературным материалом» или «исходным материалом» — термины, определенные в контрактах писателей. На практике это означает, что если бы руководитель студии передал автору сценарий, сгенерированный искусственным интеллектом, для доработки, писателю нельзя было бы платить меньше за переписывание или редактирование.

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Есть и опасения касаемо интеллектуальной собственности, поэтому авторы хотят запретить ИИ учиться на их сценариях. Некоторые уже назвали генеративный искусственный интеллект «машиной для плагиата».

С проблемами сталкиваются не только ИИ-модели, которые генерируют текст — музыкальные студии активно блокируют треки, где используют технологию для синтеза голоса известных исполнителей, а художники судятся с компаниями-владельцами нейросетей, которые генерируют изображения и учатся на их произведениях.