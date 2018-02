Ракета SpaceX Falcon 9 миссии SES-16/GovSat-1 уцелела после падения в Атлантическом океане

Вчера поздно вечером компания SpaceX, после однодневной задержки, успешно провела свой второй в этом году запуск ракеты Falcon 9. В рамках новой миссии компания Илона Маска вывела на орбиту геостационарный спутник связи SES-16/GovSat-1, принадлежащий компании LuxGovSat, совместному предприятию между правительством Люксембурга и спутниковым оператором SES. Но интересен тут не груз и не сам факт запуска как таковой, а другое.

Дело в том, что эта конкретная миссия не предполагала возврата первой ступени, хотя она ранее уже летала в космос и была успешно возвращена. Компания не предоставила никаких объяснений по этому поводу, хотя есть одно предположение: конкретно эта ракета является более старой версией Falcon 9. Кроме того, уже на следующей неделе (6 февраля) SpaceX планирует выполнить первый тестовый полет тяжелой ракеты Falcon Heavy и для посадки центрального ускорителя ей понадобится свободная морская платформа (другая плавучая платформа – Just Read the Instructions – находится в Калифорнии).

Полет предусматривал испытание более сильной реверсивной тяги с использованием трех двигателей для торможения при приземлении. Это могло бы повредить посадочную платформу, поэтому испытание проводилось при посадке на воду. Но ракете все равно удалось уцелеть. То есть, очевидно, что SpaceX сама не ожидала, что ракета уцелеет. Теперь ей предстоит еще придумать, как выловить эту живучую ракету, чтобы доставить на берег.

This rocket was meant to test very high retrothrust landing in water so it didn’t hurt the droneship, but amazingly it has survived. We will try to tow it back to shore. pic.twitter.com/hipmgdnq16

