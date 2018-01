SpaceX произвела свой первый запуск в этом году, выведя на орбиту секретный спутник Zuma

Американская частная космическая компания SpaceX, как и планировала, выполнила свой первый запуск в этом году – ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту секретный спутник под названием Zuma, после чего ее первая ступень вернулась обратно для использования в будущих миссиях.

Ракета со спутником успешно стартовала со стартового комплекса с недавно восстановленной стартовой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал 7 января в 17:01 по киевскому времени. Изначально запуск должен был произойти еще в конце ноября прошлого года, но несколько раз переносился по различным причинам.

Вся информация по миссии Zuma засекречена, так что неясно, какому агентству он принадлежит и для чего предназначен.

Запуск как обычно транслировался в прямом эфире на канале SpaceX в YouTube, желающие могут посмотреть его в записи прямо сейчас.

Спустя примерно 8 минут после запуска первая ступень ракеты села на наземную площадку на территории космодрома на мысе Канаверал — LZ-1.

Falcon 9 first stage has landed at Landing Zone 1. pic.twitter.com/679wN4F8kX

— SpaceX (@SpaceX) January 8, 2018