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SpaceX произвела свой первый запуск в этом году, выведя на орбиту секретный спутник Zuma
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SpaceX произвела свой первый запуск в этом году, выведя на орбиту секретный спутник Zuma

SpaceX произвела свой первый запуск в этом году, выведя на орбиту секретный спутник Zuma

Американская частная космическая компания SpaceX, как и планировала, выполнила свой первый запуск в этом году – ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту секретный спутник под названием Zuma, после чего ее первая ступень вернулась обратно для использования в будущих миссиях.

Ракета со спутником успешно стартовала со стартового комплекса с недавно восстановленной стартовой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал 7 января в 17:01 по киевскому времени. Изначально запуск должен был произойти еще в конце ноября прошлого года, но несколько раз переносился по различным причинам.

Вся информация по миссии Zuma засекречена, так что неясно, какому агентству он принадлежит и для чего предназначен.

Запуск как обычно транслировался в прямом эфире на канале SpaceX в YouTube, желающие могут посмотреть его в записи прямо сейчас.

Спустя примерно 8 минут после запуска первая ступень ракеты села на наземную площадку на территории космодрома на мысе Канаверал — LZ-1.

Остается добавить, что Zuma — не первый засекреченный запуск SpaceX для государственного агенства. В мае 2017 года компания вывела на орбиту аппарат для Национального управления военно-космической разведки США, а в сентябре SpaceX запустила экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B.

Напомним, что по итогам 2017 года SpaceX установила новый для себя рекорд, совершив 18 успешных запусков.

Следующим запуском, по идее, должен стать первый запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy.

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