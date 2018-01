SpaceX рассчитывает выполнить первый запуск Falcon Heavy 6 февраля

На прошлой неделе SpaceX успешно испытала все двигатели ракеты Falcon Heavy, которых, напомним, там установлено целых 27. Еще тогда основатель и глава SpaceX Илон Маск заявил, что от очередного исторического события компанию отделяет примерно неделя. На днях он уточнил дату – компания рассчитывает провести запуск 6 февраля. К слову, изначально SpaceX планировала запустить Falcon Heavy в 2013 или 2014 году.

Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway.

— Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2018