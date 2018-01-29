SpaceX рассчитывает выполнить первый запуск Falcon Heavy 6 февраля

На прошлой неделе SpaceX успешно испытала все двигатели ракеты Falcon Heavy, которых, напомним, там установлено целых 27. Еще тогда основатель и глава SpaceX Илон Маск заявил, что от очередного исторического события компанию отделяет примерно неделя. На днях он уточнил дату – компания рассчитывает провести запуск 6 февраля. К слову, изначально SpaceX планировала запустить Falcon Heavy в 2013 или 2014 году.

Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway. — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2018

Запуск будет произведен со стартовой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде, откуда производились запуски в рамках лунной программы «Аполлон». Запуск этот будет тестовым, хотя груз весьма необычен – вместо привычных бетонных/стальных блоков в грузовой отсек поместили спорткар Tesla Roadster. Если все пройдет удачно, ракета должна запустить автомобиль с включенной на аудиосистеме песней Дэвида Боуи «Space Oddity» в направлении Марса. Впрочем, ранее сам Маск предупреждал о высокой вероятности того, что первый запуск будет неудачным.

Отметим также, что готовящаяся к запуску Falcon Heavy примерно на 50% состоит из компонентов, которые ранее уже использовались. Говоря конкретнее, в ней установлены модифицированные боковые ускорители, которые ранее уже летали в космос. Кроме того, SpaceX рассчитывает возвращать все три ускорителя Falcon Heavy – боковые на наземную площадку космодрома Кеннеди, а центральный – на морскую платформу. Как обычно, запуск можно будет смотреть в прямом эфире на канале SpaceX в YouTube.

Тем временем, количество предзаказов на огнемет The Boring Company Flamethrower, о котором мы рассказывали сегодня утром, уже перевалило за 7 тыс.

7k — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2018

Источник: Twitter Илона Маска