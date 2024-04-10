Rakuten Viber назначил Country Director в Украине — им стал экс-руководитель AIN.UA Илья Бошняков

Бошняков возглавит локальную команду Viber и будет отвечать за адаптацию новых функций для украинского рынка и украинской диаспоры в мире, а также за партнерства, маркетинг и коммуникации в Украине. Ранее эти задачи отводили вице-президенту по глобальному маркетингу и развитию Атанасу Райкову из офиса в Софии, Болгария.

«Украина является одной из ключевых стран для Rakuten Viber, и мы искали лидера, который хорошо понимает местный рынок и как наш продукт может лучше всего соответствовать ему. Илья будет отвечать за локальные запуски новых продуктов и решений, а также за то, чтобы Украина получала все нововведения от Rakuten Viber как можно быстрее», — говорит Атанас Райков.

Ранее Илья в течение 8 лет возглавлял технологическое медиа AIN.UA и в последние 3 года запустил AIN.Capital, AIN.Business и Recruitika. До работы в СМИ Бошняков руководил рекрутингом и HR в группе британских технологических компаний, охватывающих индустрии FinTech, GameDev, MarTech и др.

«Я давно восхищаюсь идеей Rakuten Viber, который сначала сделал приложение стандартом для многих аспектов повседневной жизни, а теперь на этой основе построил целую экосистему из продуктов, контента и сервисов. Рад присоединиться к команде и вместе работать над решениями, которые имеют заметный положительный эффект для пользователей, бизнесов и экономики в целом», — говорит Илья.

Об открытии офиса в Киеве и планах присоединиться к Дія.City команда Rakuten впервые объявила в январе. Сейчас три компании Rakuten (Rakuten Viber, Rakuten Advertising и Rakuten Rewards) имеют команды по разработке и маркетингу в Киеве и Одессе, поэтому столичный офис позволит им работать вместе и повысить эффективность разработки.

Rakuten также намерен привлечь дополнительных специалистов в технологическом секторе. Ожидается, что одним из следующих шагов станет запуск в Украине сервиса цифрового кошелька Rakuten Viber после его успешного внедрения в нескольких европейских странах.