Новости IT-бизнес 15.01.2024 в 14:03 comment views icon

Rakuten открывает новый офис в Киеве. В планах по Украине – новые найма, запуск цифрового кошелька и присоединение к Дія.City

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Rakuten открывает новый офис в Киеве. В планах по Украине – новые найма, запуск цифрового кошелька и присоединение к Дія.City

Rakuten Group объявила об открытии офиса Rakuten в центре Киева. Отмечается, что в настоящее время у трех компаний Rakuten (Rakuten Viber, Rakuten Advertising и Rakuten Rewards) есть команды по разработке и маркетингу в Киеве и Одессе. Новый киевский офис позволит местным командам работать вместе и повысить эффективность разработки.

Планы Rakuten по открытию офиса появились после того, как председатель правления и генеральный директор Rakuten Мики Микитани сопровождал чиновников Японии во время дипломатической миссии в Украине в сентябре 2023 года. Выполняя функции представителя частного сектора Японии, Микитани встретился с лидерами Украины, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-премьер-министром Украины и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

У Rakuten есть немалые планы по присутствию в Украине. Компания намерена привлечь дополнительных специалистов в технологическом секторе. Также планируется назначить регионального менеджера. Ожидается, что одним из следующих шагов станет запуск в Украине сервиса цифрового кошелька Rakuten Viber после успешного его внедрения в нескольких европейских странах. Эта услуга предоставит пользователям Viber в Украине новые финансовые услуги, включая возможность отправки денег в страну и из страны с помощью безопасных мгновенных транзакций.

Также Rakuten объявила о планах присоединиться к украинской инициативе «Дія.City» в 2024 году.

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