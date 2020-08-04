Расширение Ads Transparency для Chrome показывает, какую рекламу видит пользователь и почему

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На днях в официальном магазине Chrome Web Store вышло весьма примечательное расширение с говорящим названием Ads Transparency Spotlight. С его помощью пользователи браузера Chrome могут узнать, почему они видят ту или иную рекламу. Также расширение предоставляет отчеты, содержащие данные о количестве отображаемых рекламных объявлений на конкретной странице и прочие подробности.

Согласно описанию возможностей расширения в магазине Chrome Web Store и информации из руководства пользователя, с помощью Ads Transparency Spotlight можно узнать:

Точное число рекламных объявлений на веб-странице.

Список рекламных провайдеров, отвечающих за размещение рекламы на странице.

Полный список всех компаний и служб, имеющих отношение к отображаемой на странице рекламе (например, сетей доставки контента или поставщиков аналитики), независимо от того, кто внедрил схему.

Факторы, определяющий показ конкретного объявления (возраст, гендер, посещения сайтов рекламодателя, местоположение, темы, связанные с сайтами, которые он посещал).

До этого момента Google рассказывал только своей рекламе через функцию «Why this ad». Новое же расширение работает на основе API «Ad Disclosure Schema», позволяющего рекламодателям предоставлять подробные данные о показываемой рекламе. В Google надеются, что в дальнейшем список партнеров проекта продолжит расширяться.

Источник: Chrome Web Store