Razer перевела ноутбук Blade Stealth на процессоры Intel Core восьмого поколения и представила обновленный блок Core V2 для подключения внешних видеокарт

Всего несколько месяцев назад компания Razer выпустила обновлённую версию ноутбука Blade Stealth, а теперь она снова обновила эту модель, оснастив её процессором Intel восьмого поколения.

В новой версии ноутбука Razer Blade Stealth применяется 4-ядерный процессор Intel Core i7-8550U с частотой 1,8 ГГц, которая может динамически повышаться до 4,0 ГГц. Прочие характеристики устройства не претерпели изменений по сравнению с версией, представленной в июне. Ноутбук содержит сенсорный 13,3-дюймовый IGZO дисплей с разрешением 3200×1800 точек, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ. Также в наличии имеются модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1, интерфейс Thunderbolt 3 (USB-C), два порта USB 3.0, видеовыход HDMI 2.0a, клавиатура с подсветкой. Аккумулятор ёмкостью 53,6 Втч обеспечивает до 10 часов автономной работы. Устройство имеет размеры 13,8×321х206 мм и массу 1,35 кг. Обновлённая конфигурация Razer Blade Stealth с процессором Intel Core i7-8550U и твердотельным накопителем ёмкостью 512 ГБ оценивается $1699.

Также Razer обновила блок для подключения внешних видеокарт к ноутбукам и представила версию Razer Core V2. В основном, изменения затронули внутренний дизайн устройства, что позволило устанавливать более крупные видеокарты. Также добавлен двойной внутренний контроллер Thunderbolt 3, благодаря чему должна повыситься плавность игрового процесса, так как теперь разделяются данные для графики и подключенных устройств. Для подключения внешних устройств доступны разъёмы USB и Ethernet. Модель Razer Core V2 получила ценник $499 (без стоимости видеокарты) и поступит в продажу в скором времени.

Источник: The Verge