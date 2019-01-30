Razer подготовила ко Дню Святого Валентина свой первый ноутбук в розовом цвете – Razer Blade Stealth Quartz

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания Razer подготовила к выпуску розовый ноутбук. Речь идёт об ограниченном издании Razer Blade Stealth Quartz, которое выпускается в розовом цвете и будет доступно в продаже только на День Святого Валентина.

По словам главного исполнительного директора Razer Мин-Лианг Тан, этот ноутбук «украдёт сердца повсюду». Фактически же компания стремится привлечь к своему бренду женскую аудиторию. Ранее с этой целью уже выпускались другие продукты розового цвета. В частности, прошлом году были выпущены 4 устройства Quartz: мышь Basilisk, клавиатура Huntsman, гарнитура Kraken и микрофон Seiren X.

При этом Razer не намерена взимать «розовый налог». Устройства розового цвета (Quartz edition) будут стоить столько же, как и устройства в традиционном цветовом исполнении. Хотя версии розового цвета и выпускаются ограниченным тиражом. Что касается ноутбука Razer Blade Stealth Quartz, то это устройство поступит в продажу по цене $1599,99. За эти деньги потребителям предлагается конфигурация на базе процессора Intel Core 8-го поколения (Intel Core i7-8565U), которая также включает 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4, твердотельный накопитель PCIe ёмкостью 256 ГБ и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX 150. Устройство оснащено 13,3-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением 1920х1080 точек.

Продукты серии Quartz уже поступили в продажу в США, Канаде и Китае и будут предлагаться на протяжении ограниченного периода времени.

Источник: The Verge