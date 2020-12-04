Razer выпустила TWS-наушники Hammerhead True Wireless Pro с активным шумоподавлением, поддержкой THX и игровым режимом (задержка до 60 мс) — за $200

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





В прошлом году Razer вышла на рынок полностью беспроводных наушников с моделью Razer Hammerhead True Wireless. Теперь же производитель объявил о выходе второй модели — Hammerhead True Wireless Pro.

В отличие от оригинальных вкладышей Hammerhead True Wireless, новая модель с приставкой Pro по аналогии с Apple AirPods Pro, Huawei FreeBuds Pro и прочими конкурентами уже выполнена в форм-факторе внутриканальных затычек.

Среди ключевых особенностей новой модели — система активного шумоподавления (ANC), дополненная интеллектуальной системой, которая в зависимости от ситуации усиливает или подавляет «проникновение» окружающих звуков (есть специальный «режим быстрого внимания», если нужно услышать, что происходит рядом), и поддержка технологии THX. Для лучшей изоляции от внешних звуков в наушники встроены два микрофона, определяющие уровень шума.

Кроме того, производитель внес ряд улучшений в конструкцию по сравнению с оригинальной моделью и предлагает множество сменных амбушюров — наряду с обычными силиконовыми (шесть наборов разного размера) в комплект входит набор средних ушных вкладышей из пеноматериала с эффектом памяти Comply, которые помогут подобрать наилучшую посадку.

Наушники Hammerhead True Wireless Pro оснащаются 10-миллиметровыми динамическими излучателями, а для подключения к источнику звука служит интерфейс Bluetooth 5.1. Отдельно производитель выделяет специальный игровой режим (активируется нажатием кнопки) с малой задержкой до 60 мс — вдвое ниже, чем у конкурирующих моделей с поддержкой кодеков SBC и AAC, подчеркивает Razer.

Степень защиты наушников — по-прежнему IPX4. Футляр стал крупнее и изменилась посадка — теперь наушники в нем размещены вертикально, а не горизонтально.

Автономность Hammerhead True Wireless Pro — до 4 часов с включенной функцией шумоподавления. Вместе с комплектным футляром со встроенным аккумулятором можно получить до 20 часов. И по этому показателю новинка Razer проигрывает конкурентам. Для сравнения, у AirPods Pro этот показатель составляет 24 часа.

Еще один явный недостаток Hammerhead True Wireless Pro — отсутствие поддержки технологии беспроводной зарядки.

Наушники поддерживают жестовое управление (сенсорные площадки с логотипом Razer на обратной стороне каждого наушника) и голосовое управление.

Razer Hammerhead True Wireless Pro уже доступны для покупки на официальном сайте компании по цене $200. То есть, Pro-версия оказалась ровно вдвое дороже оригинальной модели.

Наш подробный обзор оригинальной модели Razer Hammerhead True Wireless можно почитать в отдельном материале.