В Марокко арестовали подозреваемого в организации серии похищений людей во Франции для криптовыкупов

Один из подозреваемых в организации серии похищений и пыток людей во Франции людей, которые связаны с торговлей криптовалютами, задержан в Марокко 3 июня. Накануне сообщалось, что обвинения уже предъявлены 25 подозреваемым среди которых много несовершеннолетних.

Уже длительное время 24-летний французско-марокканский гражданин Бадисс Мохамед Амиде Баджжу разыскивался Францией через Интерпол за несколько преступлений, включая вооруженное нападение и вымогательство, похищение людей. Во время задержания Баджжу имел при себе много холодного оружия, смартфонов и других средств связи. Он предположительно связан с серией жестоких преступлений, связанных с криптовалютами, которые начались в начале этого года.

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен поблагодарил властям Марокко за задержание мужчины, отметив отличное судебное сотрудничество между двумя странами.

В январе текущего года во Франции похитили соучредителя французской компании по изготовлению аппаратных кошельков Ledger Дэвида Балланда и его жену. Нападавшие отрезали ему палец, чтобы добиться выкупа в размере 10 миллионов евро от бизнес-партнеров. Пару удалось освободить элитным французским полицейским.

Баджжу также подозревается в причастности к похищению другого мужчины в мае. Ему также отрезали один из пальцев и требовали выкуп в криптовалюте.

Позже в том же месяце дочь и внука генерального директора французской криптовалютной платформы Paymium спасли прохожие при попытке похищения среди бела дня в Париже.

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За организацией всех этих преступлений может стоять Баджжу.

В целом международные СМИ увидели тенденцию к увеличению количества физических преступлений, связанных с кражей криптовалют.

Источник: Le Parisien