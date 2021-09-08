



На 5 ноября 2021 года запланирован выход очередного шутера от первого лица в популярной франшизе Call of Duty – Call of Duty: Vanguard. И по мере приближения даты выхода разработчики постепенно делятся более подробными сведениями о различных аспектах игры. В этот раз команда Sledgehammer Games подробно рассказала о многопользовательском компоненте. Также стало известно, когда появится открытая бета-версия и чего ожидать от карт и Операторов – солдат-специалистов с уникальными голосами и предысториями.

Отмечается, что для получения раннего доступа к открытому бета-тесту, который начнётся 16 сентября, потребуется оформить предварительный заказ на Call of Duty: Vanguard. Затем, с 18 по 20 сентября, будет проходить общий открытый бета-тест, в котором смогут принять участие все желающие. В отличие от простого альфа-теста, бета-версия сфокусируется на основных многопользовательских режимах, турнирном режиме Champion Hill и новом режиме Patrol.

В игре планируется реализовать 12 персонажей Операторов, и 6 из них будут доступны в бета-версии. Они обладают уникальными способностями и личностями. Также на момент запуска Call of Duty: Vanguard в игре должно быть доступно 20 карт.

Разработчики из Raven Software также поделились некоторыми сведениями о бесплатной игре в жанре Battle Royale – Call of Duty: Warzone. В автономном режиме появилась новая карта Тихоокеанского региона. На этой карте показаны джунгли, пещеры и некоторые поселения. К моменту выхода обновления также появится новая система борьбы с читерством.

Источник: neowin