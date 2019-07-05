Разработчики облачной ОС Puffin обещают флагманскую производительность на смартфонах дешевле $100





Похоже, печальный опыт Nextbit с выпуском облачного смартфона не является уроком для других компаний. На краудфандинговой площадке Kickstart стартует кампания по сбору средств на смартфон с облачной операционной системой Puffin OS от разработчиков одноимённого браузера.

Puffin OS построена на базе Android и ориентирована на веб-приложения. Идея заключается в том, что все вычисления переносятся на облачные серверы, поэтому даже очень дешёвые смартфоны по производительности не должны уступать (а возможно даже и превосходить) более дорогие Android-устройства. Собственная технология Puffin сжимает веб-страницы, чтобы уменьшить использование данных. В качестве доказательства CloudMosa предлагает эталонный смартфон стоимостью менее $100.

Ранее уже предпринимались попытки выпустить операционную систему для мобильных устройств на основе браузера, но все они не увенчались успехом. Достаточно вспомнить хотя бы Firefox OS. Что касается облачных вычислений, благодаря которым достигается высокая производительность, то тут действительно серверы могут превзойти даже флагманские мобильные чипсеты, но вы вряд ли ощутите это из-за задержек, а они точно будут.

CloudMosa утверждает, что у веб-приложений есть и другие преимущества: они запускаются мгновенно и не занимают места на устройстве. Но компания умалчивает об одной важной детали – стоимости. Пока все эти моменты не прояснятся, относиться к данному проекту можно только скептически.

На Kickstarter компания обещает предложить собственный смартфон Founders’ edition с операционной системой Puffin OS. На текущий момент не ясно, можно ли будет установить её на существующие Android-устройства.

Источник: GSM Arena