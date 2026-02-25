Разработчик создал шутер QUOD, похожий на Quake, размером 64 КБ: "влезли" три уровня и босс

Для фанатов ретро-шутеров в стиле Quake и DOOM разработчик Daivuk выпустил QUOD, который помещается в один файл Windows размером 64 КБ.





Игра имеет три уровня, арену для боссов, четыре вида оружия, четыре типа врагов и ряд бонусов. И все это хранится в одном файле. Разработчик выпустил видео с объяснениями, как ему удалось сделать игру настолько компактной. В частности, вместо использования обычных файлов текстур, QUOD полагается на пошаговое или рецептное создание текстур.

Разработчик использует собственный инструмент текстурирования, создающий поверхности из компактных инструкций для слоев, таких как маски, заливки, шум, фаска, тайлинг, смешивание и флаги излучения. Это позволяет заменить объемные графические ресурсы на небольшие блоки параметров, которые восстанавливаются при загрузке.





QUOD ориентируется на эффективное хранение контуров, уделяя особое внимание обработке UV-координат, выровненных по осям, а также распространенных прямоугольных поверхностей для уменьшения объема данных для каждого контура. Освещение генерируется во время загрузки с использованием подхода на основе зондирования, а не через отправку уже готовых карт освещения.

Модели анимации были тщательно оптимизированы, разработчик описывает данные вершин, UV и костей, упакованные в компактные битовые блоки, а также зеркальное отображение для уменьшения объема сохраненной геометрии. Звук создается с помощью многоуровневой системы синтеза, объединяющей простые источники и эффекты в звуковые эффекты, а музыка генерируется с использованием небольшой системы, похожей на трекер, с ограниченным количеством каналов.

Несмотря на небольшой размер, игра требует наличия современного ПК. Минимальные требования составляют процессор Intel Core i5, видеокарту GeForce GTX 770 и 8 ГБ оперативной памяти.

Ранее мы писали, что геймеры захейтили Microsoft за ИИ-версию классического Quake 2. Несколько лет назад Bethesda выпустила ремастер Quake II.

