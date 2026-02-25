banner
Новости Игры 25.02.2026 comment views icon

Разработчик создал шутер QUOD, похожий на Quake, размером 64 КБ: "влезли" три уровня и босс

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Розробник створив шутер QUOD, схожий на Quake, розміром 64 КБ: “влізли” три рівні і бос

Для фанатов ретро-шутеров в стиле Quake и DOOM разработчик Daivuk выпустил QUOD, который помещается в один файл Windows размером 64 КБ.


Игра имеет три уровня, арену для боссов, четыре вида оружия, четыре типа врагов и ряд бонусов. И все это хранится в одном файле. Разработчик выпустил видео с объяснениями, как ему удалось сделать игру настолько компактной. В частности, вместо использования обычных файлов текстур, QUOD полагается на пошаговое или рецептное создание текстур.

Розробник створив шутер QUOD, схожий на Quake, розміром 64 КБ: “влізли” три рівні і босРозробник створив шутер QUOD, схожий на Quake, розміром 64 КБ: “влізли” три рівні і босРозробник створив шутер QUOD, схожий на Quake, розміром 64 КБ: “влізли” три рівні і бос

Разработчик использует собственный инструмент текстурирования, создающий поверхности из компактных инструкций для слоев, таких как маски, заливки, шум, фаска, тайлинг, смешивание и флаги излучения. Это позволяет заменить объемные графические ресурсы на небольшие блоки параметров, которые восстанавливаются при загрузке.


QUOD ориентируется на эффективное хранение контуров, уделяя особое внимание обработке UV-координат, выровненных по осям, а также распространенных прямоугольных поверхностей для уменьшения объема данных для каждого контура. Освещение генерируется во время загрузки с использованием подхода на основе зондирования, а не через отправку уже готовых карт освещения.

Модели анимации были тщательно оптимизированы, разработчик описывает данные вершин, UV и костей, упакованные в компактные битовые блоки, а также зеркальное отображение для уменьшения объема сохраненной геометрии. Звук создается с помощью многоуровневой системы синтеза, объединяющей простые источники и эффекты в звуковые эффекты, а музыка генерируется с использованием небольшой системы, похожей на трекер, с ограниченным количеством каналов.

Несмотря на небольшой размер, игра требует наличия современного ПК. Минимальные требования составляют процессор Intel Core i5, видеокарту GeForce GTX 770 и 8 ГБ оперативной памяти.

Ранее мы писали, что геймеры захейтили Microsoft за ИИ-версию классического Quake 2. Несколько лет назад Bethesda выпустила ремастер Quake II.

Спецпроекты
Текстова трансляція Samsung Galaxy Unpacked 2026 від ITC.ua
ITForce як digital-агенція: чому міжнародні сертифікації мають значення для бізнесу

Раптово: класичні слешери Heretic і Hexen отримали ремастери з 4K та підтримкою модів

Источник: VideoCardz

Популярные новости

arrow left
arrow right
Новый владелец GOG: "Удивлен Windows, это такое некачественное ПО"
Doom запустили на мультиварке
Игры для складных смартфонов: платформер, создание оригами и износ шарнира
Бабушка стримит Minecraft, чтобы помочь внуку бороться с раком
Meizu может выйти с рынка смартфонов: разработку Meizu 23 остановили, Flyme Auto отделяют
Постеры спин-оффа "Очень странных дел" раскрывают нового персонажа: кто такая Никки Бакстер?
HyperOS 3 "сломала" тысячи смартфонов Xiaomi: их блокируют из-за неофициальных прошивок
ИИ оставил пользователей без дешевой памяти: цены на RAM и SSD бьют рекорды
В PS Store обновили систему показа цен для игр: игроки видят стартовую и минимальную за 30 дней
Apple готовит сенсорный MacBook Pro с Dynamic Island, OLED и новым интерфейсом — Марк Гурман
Китай запретил показы фильма "Человек-паук" в 2021 году из-за Статуи Свободы, поэтому в 4-й части ее уберут
Бальдра в сериале God of War сыграет звезда "Дэдпула"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить