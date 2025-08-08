Раптово: класичні слешери Heretic і Hexen отримали ремастери з 4K та підтримкою модів

Heretic + Hexen

Класичні слешери Heretic і Hexen несподівано повернулись — Nightdive Studios та id Software випустили ремастер-колекцію на всі платформи.

Під час QuakeCon 2025 без будь-яких анонсів заявили про реліз ремастер-колекції двох класичних фентезійних слешерів від першої особи. Оновлення буде безплатним для тих, хто мав оригінальні версії в Steam або Xbox Store. До релізу увійшли покращені версії Heretic: Shadow of the Serpent Riders, Hexen: Beyond Heretic та Hexen: Deathkings of the Dark Citadel. Разом з класичними кампаніями, колекція пропонує два абсолютно нові епізоди:

Heretic: Faith Renewed

Hexen: Vestiges of Grandeur (створені Nightdive та id Software — з новими рівнями, натхненними оригінальними іграми)

Плюс до всього цього ремастери підтримують 4K при 120 кадрах на секунду і моди. Також додано кооперативний режим до 8 гравців на одному екрані і до 16 онлайн. Ще присутня широкоформатна підтримка, геймпади, швидке збереження/завантаження та новий розділ Vault — з концепт-артами й вирізаними графічними елементами з розробки 90-х.

Нагадаємо, що в 1990-х роках обидві гри були створені студією Raven Software на модифікованому рушії DOOM від id Software. Зокрема Heretic вийшла у 1994 році, а Hexen — у 1995 році. Тайтли поєднували слешер від першої особи в стилі Doom з елементами RPG — класами персонажів та інвентарем. Ці ігри стали проривом для студії Raven Software, яка згодом працювала над Quake 4 та Wolfenstein (яка скоро стане серіалом) для id Software.

Наразі Heretic + Hexen вже доступні на ПК, PlayStation, Xbox і Switch, а також входить до бібліотеки Xbox Game Pass на ПК та консолях. Для тих, хто грає через хмару, колекція зʼявиться й у GeForce Now, але точна дата поки не названа.

Джерело: Engadget