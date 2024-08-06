Блокировщики рекламы в Chrome не будут работать — пользователи uBlock уже получили предупреждение

Некоторые пользователи uBlock Origin, одного из самых популярных расширений Chrome для блокировки рекламы, что его следует удалить или заменить. Google переходит на новую платформу MV3, поэтому будет работать только «урезанная» версия.

Google прекращает поддержку Manifest v2 (MV2), предыдущей платформы расширений браузера. Ее заменит Manifest v3 (MV3), которая предпочитает безопасность и надежность функциям. С версией 127 Google Chrome начал, вероятно, выборочно предупреждать пользователей uBlock Origin и других расширений MV2: «Вскоре это расширение может больше не поддерживаться. Удалите или замените его аналогичными расширениями из Вебмагазина Chrome». (Автор новости с Chrome 127 и uBlock Origin пока не получил предупреждение, потому трудно это проверить).

Однако ровно альтернативы не будет. Разработчик uBlock Origin Рэймонд Хилл пишет, что популярное расширение Chrome не будет иметь версии для MV3:

«Сосредоточенность на надежности и эффективности в среде MV3 означала необходимость пожертвовать многими функциями, помимо тех, которые доступны в рамках MV3».

Разработчик предложит сокращенную версию, uBlock Origin Lite, которая прилагает «наилучшие усилия для преобразования списков фильтров, используемых uBO, в способ, совместимый с MV3».

Проблема в том, что Chrome больше не будет позволять динамическую фильтрацию и определенные сценарии блокировки контента, поскольку расширения не смогут выполнять долгосрочные задачи в фоновом режиме. Мощные разрешения MV2, такие как webRequest API, позволяют отслеживать и изменять каждый сетевой запрос. Многие возможности фильтрации невозможно перенести на MV3.

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«uBlock Origin Lite слишком отличается от uBO, чтобы молча заменить uBO — вам придется четко выбрать, какое расширение должно заменить uBO в соответствии с вашими собственными потребностями», — пишет разработчик.

Хилл добавил, что разработка uBO будет продолжаться для других браузеров, которые не прекращают поддержку MV2, например Firefox».

Расширения MV2 будут работать еще некоторое время. Согласно графику поддержки MV2, предоставленному Google, эти расширения уже потеряли отметку «Предлагаемые» в магазине Chrome и будут отключены «в ближайшие месяцы». После этого «на короткое время» пользователи смогут снова включить расширение Manifest V2, но со временем этот переключатель также исчезнет, сообщает Google.

Компания планирует завершить переход к началу следующего года. Предприятия, которые используют политики ExtensionManifestV2Availability может продолжать пользоваться расширениями MV2 без изменений до июня 2025 года. Ранее сайт Cybernews проводил эксперимент, который показал, что даже после перехода на MV3 возможно создавать вредоносные расширения.

Фильтрация рекламы и другого содержимого является важной функцией кибербезопасности, которая защищает пользователей от вредоносной рекламы и отслеживания. Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) рекомендует использовать программное обеспечение для блокировки рекламы, поскольку оно также противодействует большим угрозам.

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Источник: uBlock Origin, Cybernews

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