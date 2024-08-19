Google Chrome: как продлить поддержку блокировщиков рекламы еще на год

Google Chrome прекратит поддержку uBlock Origin, других блокировщиков рекламы и расширений с переходом на Manifest V3. Настройка реестра Windows позволит пользоваться старыми расширениями еще год.

Производитель популярного блокировщика уже выпустил uBlock Origin Lite для Manifest V3. Впрочем, эта версия будет блокировать далеко не все, что могла предыдущая, из-за новых ограничений разрешений. Чтобы продолжить работу блокировщиков, можно перейти на Mozilla Firefox или воспользоваться советом с Reddit и изменить реестр.

Пользователь TeamDJ в сабредите r/chrome говорит, что возможно расширить поддержку расширений Manifest V2 с помощью политики реестра Windows ExtensionManifestV2Availability, предназначенной для корпоративных пользователей. Google намерен немедленно прекратить поддержку MV2 для домашних пользователей, но корпоративные пользователи смогут продлить поддержку фреймворка на один год. К счастью, этот хак может быть использован на любом ПК для расширения поддержки.

Вот что нужно для этого сделать:

Открыть программу Registry Editor

Перейти в ComputerHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesGoogleChrome

Выделить папку Chrome слева, выбрать Edit/New/DWORD (32-Bit Value), или на свободном месте в правой части экрана можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать New/DWORD (32-Bit Value)

Новый параметр следует назвать ExtensionManifestV2Availability и нажать Enter

Щелкнуть правой кнопкой мыши на только что созданный параметр и выбрать «Изменить»

Установить шестнадцатеричное (Hexadecimal) значение 2 и нажать OK

Все готово, но можно проверить работу. Для этого в Chrome нужно вставить строку chrome://policy и нажать Enter. Должна появиться политика ExtensionManifestV2Availability, а ее значение должно быть 2. Если такого нет, нажмите «Перезагрузить политики» и проверьте снова.

Также нужно будет перезагрузить компьютер, чтобы применить изменения. теперь классические расширения будут работать в Chrome до июня 2025 года.

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Источник: Windows Central