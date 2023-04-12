Разработчики из GSC Game World показали мутанта тушкана из игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

11 апреля, к Национальному дню домашних животных компания GSC Game World опубликовала коллаж из фотографий домашних любимцев своих работников. Но на фото удалось заметить и не совсем обычных животных.

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В коллаже разработчики также спрятали небольшой сюрприз для своих поклонников. На одном из фото внимательные пользователи смогли разглядеть тушкана. Как оказалось, это была пасхалка из игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Впоследствии разработчики из GSC Game World опубликовали в комментариях к сообщению полноценный концепт-арт тушкана из S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. При этом оказалось, что фон практически идентичен тому, что использовался во время показа Кота-Баюна летом прошлого года. Это позволяет предположить, что в будущем может выйти целый артбук, состоящий из изображений мутантов Зоны.

Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl должна выйти в течение 2023 года. Разработчики подготовили несколько коллекционных версий игры, включающих различные дополнительные предметы. Среди них как раз и упоминается артбук, который станет частью издания S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition стоимостью $379.