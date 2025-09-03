Realme 15T представляет 6,6" AMOLED, Dimensity 6400 и 7000 мА-ч за $215

Realme расширила модельный ряд смартфонов серии Realme 15, анонсировав уже третью модификацию в этой линейке. Realme 15T ─ это бюджетная новинка, которая, тем не менее, предлагает батарею большой емкости.

Новый смартфон Realme 15T получил немного более компактный дисплей, чем у двух других представителей серии Realme 15. В данном случае используется 6,57-дюймовая AMOLED панель с разрешением FHD+ (2372х1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость заявлена на уровне 4000 нит. Это меньше, чем у Realme 15 и 15 Pro, однако все равно немало.

Новинка работает на базе процессора Dimensity 6400 (как Moto G 2025 и Moto G Power 2025). Его дополняют 8 или 12 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище UFS 2.2 емкостью 128 или 256 ГБ. Также имеется слот для карт памяти microSDXC. На задней панели расположилась главная 50-мегапиксельная камера (с автофокусом, но без оптической стабилизации изображения, как у старших моделей). Ее дополняет 2-мегапиксельный сенсор глубины. Фронтальная камера в круглом отверстии дисплея содержит 50-мегапиксельный сенсор.

Батарея в Realme 15T такая же, как и в других представителях 15-й серии ─ емкостью 7000 мА-ч. А вот мощность быстрой зарядки снизили с 80 Вт до 60 Вт. Корпус обеспечивает защиту от пыли и воды по стандартам IP66/68/69. Устройство работает под управлением Realme UI 6.0 на базе Android 15.

Новый смартфон Realme 15T поступит в продажу с 6 сентября. Цена стартует с $215 за конфигурацию 8/128 ГБ памяти, а версию с 8/256 ГБ памяти оценили в $260. На выбор пользователей предлагают версии цвета Flowing Silver, Silk Blue и Suit Titanium.

Источник: gsmarena