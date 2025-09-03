Новости Устройства 03.09.2025 comment views icon

Realme 15T представляет 6,6" AMOLED, Dimensity 6400 и 7000 мА-ч за $215

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Realme 15T представляет 6,6" AMOLED, Dimensity 6400 и 7000 мА-ч за $215

Realme расширила модельный ряд смартфонов серии Realme 15, анонсировав уже третью модификацию в этой линейке. Realme 15T ─ это бюджетная новинка, которая, тем не менее, предлагает батарею большой емкости.

Новый смартфон Realme 15T получил немного более компактный дисплей, чем у двух других представителей серии Realme 15. В данном случае используется 6,57-дюймовая AMOLED панель с разрешением FHD+ (2372х1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость заявлена на уровне 4000 нит. Это меньше, чем у Realme 15 и 15 Pro, однако все равно немало.

Realme 15T представляє 6,6” AMOLED, Dimensity 6400 та 7000 мА•год за $215
Характеристики Realme 15T

Новинка работает на базе процессора Dimensity 6400 (как Moto G 2025 и Moto G Power 2025). Его дополняют 8 или 12 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище UFS 2.2 емкостью 128 или 256 ГБ. Также имеется слот для карт памяти microSDXC. На задней панели расположилась главная 50-мегапиксельная камера (с автофокусом, но без оптической стабилизации изображения, как у старших моделей). Ее дополняет 2-мегапиксельный сенсор глубины. Фронтальная камера в круглом отверстии дисплея содержит 50-мегапиксельный сенсор.

Realme 15T представляє 6,6” AMOLED, Dimensity 6400 та 7000 мА•год за $215
Батарея Realme 15T

Батарея в Realme 15T такая же, как и в других представителях 15-й серии ─ емкостью 7000 мА-ч. А вот мощность быстрой зарядки снизили с 80 Вт до 60 Вт. Корпус обеспечивает защиту от пыли и воды по стандартам IP66/68/69. Устройство работает под управлением Realme UI 6.0 на базе Android 15.

Realme 15T представляє 6,6” AMOLED, Dimensity 6400 та 7000 мА•год за $215
Цвета Realme 15T

Новый смартфон Realme 15T поступит в продажу с 6 сентября. Цена стартует с $215 за конфигурацию 8/128 ГБ памяти, а версию с 8/256 ГБ памяти оценили в $260. На выбор пользователей предлагают версии цвета Flowing Silver, Silk Blue и Suit Titanium.

Источник: gsmarena

Популярные новости

arrow left
arrow right
Китай — новый главный рынок Apple? iPhone опередил местные бренды из-за правительственных субсидий, а в США есть риск пошлин
OPPO Reno14 5G, FS 5G и F 5G уже в Украине: ИИ-смартфоны от 16 тыс. грн
Представлен Vivo V60: тройная Zeiss камера, батарея 6500 мА-ч в тончайшем корпусе и цена от $425
Полиция этой европейской страны думает, что каждый владелец Google Pixel — наркоторговец
Новые OPPO Reno14 5G и FS 5G уже в Украине: от 25 тыс. грн и подарок в комплекте
Apple iPhone на грани запрета в США — из-за дисплеев BOE, нарушающих права Samsung
Представлен Moto G100 Pro — сверхъяркий OLED и большая батарея от $195
Vivo Y400 5G появится в продаже 7 августа: защита IP69, 6000 мА-ч и 90 Вт зарядка за $250
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 и Watch8 уже в Украине: смартфоны стоят от 42 тыс. грн, часы стартуют с 15 тыс.
Глава компании тизерит Xiaomi 16 Ultra — фотофлагман может выйти раньше, чем в прошлые годы
Цены и все цвета Google Pixel 10 и Apple iPhone 17 появились в сети
Xiaomi представила Poco M7 Plus и M7 4G с 7000 мАч Si-C батареей
Google официально показал Pixel 10 Pro — неофициально появилось больше изображений линейки
Взрыв Redmi Note 13 Pro: Xiaomi отказала в гарантийной заявке
Nothing выдала стоковые фото за сделанные Phone (3) и предоставила противоречивое объяснение
Xiaomi представила Redmi Note 15 Pro и Pro+: батарея 7000 мА-ч и цена от $210
Нескучные обои: экран Google Pixel 10 почти из коробки показывает цветные полосы
Утечки Samsung Galaxy S26: NFC именно там, где нужно, и обновление камеры Ultra
Google Pixel 10 Pro: "каша" на первых образцах работы ИИ-режима 100x Pro Res Zoom
Google Pixel 10 принудительно замедляет зарядку после 200 циклов, и это нельзя выключить
Nothing Phone (3) с завтрашнего дня в Украине по цене 40 тыс. грн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить