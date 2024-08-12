Realme обгоняет Xiaomi: новая быстрая зарядка мощностью 320 Вт зарядит смартфон за 4-5 минут

Realme разработала новую технологию быстрой зарядки смартфонов мощностью 320 Вт. Тем самым компания побила предыдущий рекорд мощности быстрой зарядки, который составлял 300 Вт и был установлен брендом Xiaomi Redmi. Эта новая разработка обещает изменить наше представление о зарядке наших устройств, установив новый стандарт скорости и эффективности.

Подробная презентация новой технологии состоится во время проведения мероприятия Realme Technology Carnival, запланированного на 14 августа. А пока что о новом рекордном решении публикуются лишь отдельные отрывки. Например, на просочившемся видео видно, что устройство Realme зарядилось с 0% до 17% всего за 35 секунд.

Переход на зарядку мощностью 320 Вт существенно сократит время зарядки смартфонов и улучшит возможности смартфонов Realme. Например, модель Realme GT Neo5, которая предлагает зарядку мощностью 240 Вт, можно полностью зарядить всего за 9 минут. С новой системой стоит ожидать полной зарядки менее чем за 5 минут. Но официальные показатели и сроки выхода этой технологии на рынок назовут во время презентации.

Предыдущая рекордная быстрая зарядка от Xiaomi мощностью 300 Вт, хоть и была анонсирована еще в феврале, еще не была доступна на рынке. Во время анонса Redmi заявляла, что смартфон достигает уровня заряда 20% всего за одну минуту, затем 50% — за 2 минуты 12 секунд, а затем 100% — чуть меньше чем за 5 минут.

Источник: gizchina