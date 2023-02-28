Xiaomi показала технологию быстрой зарядки на 300 Вт — аккумулятор смартфона на 4100 мА·ч зарядили от 0 до 100% меньше чем за 5 минут

В октябре прошлого года компания Xiaomi продемонстрировала мобильную технологию быстрой зарядки мощностью 210 Вт, которая позволяла полностью зарядить батарею Redmi Note 12 Discovery Edition всего за 9 минут. В начале февраля вышел смартфон Realme GT Neo 5 с поддержкой быстрой зарядки мощностью уже 240 Вт. Теперь Xiaomi снова выходит в лидеры со своим новым решением мощностью уже 300 Вт.

Во время проведения выставки MWC 2023 компания Xiaomi провела демонстрацию возможностей быстрой зарядки на примере модифицированного смартфона Redmi Note 12 Pro+. Зарядное устройство мощностью 300 Вт смогло полностью зарядить батарею ёмкостью 4100 мАч немногим менее чем за 5 минут. Таким образом, процесс удалось ускорить примерно вдвое. Но нужно отметить, что в случае Redmi Note 12 Discovery Edition использовалась батарея ёмкостью 4300 мАч, а в Realme GT Neo 5 стоит аккумулятор ёмкостью 4600 мАч, потому сравнивать скорость зарядки напрямую будет не совсем корректно.

Если говорить только о новом решении мощностью 300 Вт, то смартфон достиг уровня заряда 20% всего за одну минуту, затем 50% — за 2 минуты 12 секунд, а затем 100% — чуть менее 5 минут. Измеритель мощности показал пиковую потребляемую мощность для зарядного устройства немногим более 290 Вт. Также устройство могло выдержать мощность 280 Вт и выше в течение примерно двух минут.

Xiaomi отметила, что новое зарядное устройство мощностью 300 Вт имеет тот же размер, что и более ранний аналог на 210 Вт. Сохранить размеры удалось благодаря улучшенной модульной конструкции и улучшенному рассеиванию тепла внутри.

Также отмечается, что компания использовала более мощные элементы 15C (в отличие от элементов 10C в Discovery Edition), которые состоят из новых углеродных материалов, что уменьшает толщину электродов на 35%. Вместе с улучшенной формулой электролита эта ионно-литиевая батарея может обеспечить повышенные показатели плотности и скорости. Эти ультратонкие ячейки укладываются друг на друга с тепловыми материалами между ними в рамках новой конструкции «сэндвич», чтобы оптимизировать рассеивание тепла при более эффективном использовании внутреннего пространства. Xiaomi заявила, что в систему встроено более 50 функций, позволяющих следить за током, напряжением и температурой на каждом зарядном чипе.

Xiaomi не уточнила, когда эта технология найдёт применение в массовых устройствах. Также компания не рассказала, какое количество циклов заряда-разряда может выдержать батарея при использовании этой технологии.

Источник: Engadget