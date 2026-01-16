Realme подтвердила P4 Power с батареей на 10 000 мА-ч

В дополнение к вьетнамскому сливу Realme 16 также стали известны ключевые характеристики смартфона Realme P4 Power. На этот раз источником информации стала сама Realme, которая подтвердила предыдущую утечку индийского онлайн-ритейлера Flipkart. Он прогнозировал следующей модели Realme P-Series чрезвычайно емкую батарею — 10 001 мА-ч.

Полный список характеристик Realme не опубликовала, но часть ключевых особенностей уже подтвердила. Главный акцент — сверхбольшая батарея. Итак, компания подтвердила, что устройство будет называться Realme P4 Power и действительно будет иметь большую батарею. Точную емкость производитель не назвал, однако отметил, что она будет пятизначной, а это означает аккумулятор примерно на 10 000 мА-ч.

Обычно смартфоны с такой батареей ассоциируются с массивным корпусом и значительным весом. Их еще в шутку называют «кирпичом». Однако Realme уверяет, что P4 Power получит «карандашно-тонкий корпус» и будет весить 218 граммов. Это выглядит нетипично для устройства с батареей такого класса и прямо указывает на ориентацию модели на длительное время автономной работы без радикальных компромиссов в удобстве.

Компания также подтвердила поддержку сквозной зарядки, что позволяет питать смартфон напрямую от зарядного устройства, минуя аккумулятор. Это полезно для снижения износа батареи во время игр или длительного использования на зарядке. Кроме того, Realme P4 Power будет поддерживать реверсивную зарядку мощностью 27 Вт, что позволяет использовать смартфон как павербанк для других устройств. Скорость проводной зарядки для самого смартфона бренд пока не раскрыл.

Среди других подтвержденных характеристик Realme P4 Power называют дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, что делает модель привлекательной для игр и мультимедиа. Также Realme пообещала три года обновлений ОС Android (скорее всего, устройство выйдет с Android 16) и четыре года выпуска патчей безопасности.

Дату презентации Realme P4 Power и ориентировочную цену смартфона компания пока не раскрыла.

Источник: gsmarena