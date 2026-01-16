Новости Устройства 16.01.2026 comment views icon

Realme подтвердила P4 Power с батареей на 10 000 мА-ч

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Realme підтвердила P4 Power з батареєю на 10 000 мА•год

В дополнение к вьетнамскому сливу Realme 16 также стали известны ключевые характеристики смартфона Realme P4 Power. На этот раз источником информации стала сама Realme, которая подтвердила предыдущую утечку индийского онлайн-ритейлера Flipkart. Он прогнозировал следующей модели Realme P-Series чрезвычайно емкую батарею — 10 001 мА-ч.

Полный список характеристик Realme не опубликовала, но часть ключевых особенностей уже подтвердила. Главный акцент — сверхбольшая батарея. Итак, компания подтвердила, что устройство будет называться Realme P4 Power и действительно будет иметь большую батарею. Точную емкость производитель не назвал, однако отметил, что она будет пятизначной, а это означает аккумулятор примерно на 10 000 мА-ч.

Realme підтвердила P4 Power з батареєю на 10 000 мА•год

Обычно смартфоны с такой батареей ассоциируются с массивным корпусом и значительным весом. Их еще в шутку называют «кирпичом». Однако Realme уверяет, что P4 Power получит «карандашно-тонкий корпус» и будет весить 218 граммов. Это выглядит нетипично для устройства с батареей такого класса и прямо указывает на ориентацию модели на длительное время автономной работы без радикальных компромиссов в удобстве.

Realme підтвердила P4 Power з батареєю на 10 000 мА•год

Компания также подтвердила поддержку сквозной зарядки, что позволяет питать смартфон напрямую от зарядного устройства, минуя аккумулятор. Это полезно для снижения износа батареи во время игр или длительного использования на зарядке. Кроме того, Realme P4 Power будет поддерживать реверсивную зарядку мощностью 27 Вт, что позволяет использовать смартфон как павербанк для других устройств. Скорость проводной зарядки для самого смартфона бренд пока не раскрыл.

Realme підтвердила P4 Power з батареєю на 10 000 мА•год

Среди других подтвержденных характеристик Realme P4 Power называют дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, что делает модель привлекательной для игр и мультимедиа. Также Realme пообещала три года обновлений ОС Android (скорее всего, устройство выйдет с Android 16) и четыре года выпуска патчей безопасности.

Спецпроекты
Wi-Fi 7: топ-5 роутерів від TP‑Link для різних завдань та поради, як обрати свій варіант
WhiteBIT інвестує в таланти: як потрапити у безплатну Global Talent Program для Web3-фахівців

Дату презентации Realme P4 Power и ориентировочную цену смартфона компания пока не раскрыла.

Источник: gsmarena

Популярные новости

arrow left
arrow right
Apple ввела штрафы для ритейлеров из Индии, которые поставляют iPhone по "серым" каналам в рф
Вышли глобальные Xiaomi Redmi Note 15 и Note 15 Pro+: AMOLED, 120 Гц и до 200 Мп
Расходимся: Samsung Galaxy S26 получит камеры S25, чтобы не стать дороже iPhone 17
Украинский дизайнер опубликовал рендеры Apple iPhone 18 Pro: 12 новых функций и изменений следующего флагмана
Стоимость памяти Apple iPhone 17 вырастет на 230% в 2026 году — возможно подорожание
Android добавит функцию "Причина звонка" для маркировки важных вызовов
Арестованы производители поддельных телефонов Samsung — изъяты сотни фальшивок
Сисадмин из Конгресса США заказал 240 смартфонов на 80 сотрудников, остальные — сдал в ломбард
Honor клонировала iPhone 17 Pro с аккумулятором на 10 000 мАч аккумулятором
Samsung представила Galaxy TriFold — свой первый трехскладной смартфон
Новый Moto G Power 2026 получил 32 Мп селфи-камеру, большую батарею и Android 16: без роста цены
Как iPhone Air, но за полцены: представлен новый флагман Vivo S50 Pro mini на Snapdragon 8 Gen 5
Первый взгляд на Xiaomi 17 Ultra — видно не всё
Apple iPhone Fold на финальной стадии перед производством и будет стоить как два 17 Pro Max, — инсайдеры
Вышел Vivo Y500i: батарея 7200 мА-ч по цене от $215
Официальные изображения RedMagic 11 Air накануне релиза — тонкий смартфон в действительно оригинальном дизайне
Запрет смартфонов в школах Нью-Йорка показал, что дети не умеют определять время по "часам со стрелками"
Представлены смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 и смарт-часы OnePlus Watch Lite
Asus замораживает Zenfone и ROG Phone — в 2026 году компания не выпустит ни одного смартфона
Спрос на iPhone 4 взлетел на 1000% через 15 лет после выпуска — благодаря TikTok
Honor демонстрирует вживую Robot Phone с выдвижной камерой в режиме реального времени
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить