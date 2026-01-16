Новости Устройства 16.01.2026 comment views icon

Realme 16 раскрыли до анонса: Dimensity 6400 Turbo, 7000 мА-ч и защита IP69K

Вадим Карпусь

Подразделение Realme во Вьетнаме начало тизерить предстоящий выход смартфона Realme 16. Первые промо материалы демонстрируют необычный дизайн задней панели с горизонтальным блоком камер. Такое решение напоминает стилистику смартфонов Google Pixel и недавно представленного iPhone Air. В то же время Realme добавила собственную особенность — отдельное зеркальце для селфи, размещенное рядом с основными камерами. Параллельно смартфон досрочно появился в каталоге одного из вьетнамских ритейлеров, что позволило раскрыть почти все характеристики устройства еще до официального анонса.

Характеристики Realme 16

Смартфон Realme 16 получил 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц. Для панели заявлена пиковая яркость до 4500 нит. Для защиты экрана используется стекло AGC DT-Star D+, а под дисплеем размещен сканер отпечатков пальцев.

Устройство содержит процессор MediaTek Dimensity 6400 Turbo. Производитель предложит эту модель в конфигурациях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Также заявлена поддержка карт памяти microSD.

Основная камера состоит из двух модулей: главного сенсора на 50 Мп и вспомогательного датчика на 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп.

Среди других характеристик упоминают модули Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, ИК-порт, а также аккумулятор емкостью 7000 мА-ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 60 Вт. Несмотря на большую батарею, смартфон имеет толщину 8,1 мм и весит 183 г. Отдельно стоит отметить защиту корпуса согласно стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Смартфон работает под управлением ОС Android 16, вероятно, с оболочкой Realme UI 7.

Как ожидается, смартфон Realme 16 выйдет в двух версиях: 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Он будет доступен в цветах Air Black и Air White. Старт продаж запланирован на 2 февраля, что, вероятно, и является датой официального анонса. Информацию о цене пока не раскрыли.

Источник: gizmochina

