«Ребята, надо дожить до релиза». Военный из Азова сыграл одного из персонажей в S.T.A.L.K.E.R. 2

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Александр «Сей» Лаптий, военнослужащий 12-й бригады «Азов», рассказал о своей роли в продолжении культовой украинской игры S.T.A.L.K.E.R.

Актер театра и кино до войны, а ныне защитник Украины, Лаптий раскрыл уникальные детали своего вклада в создание сиквела. Он поделился особенностями работы над проектом, рассказал о сложностях совмещения актерской деятельности с военной службой и описал свой опыт озвучивания персонажа в условиях войны.

В начале видео актер повторяет фразу из трейлера, которую говорил один из новых персонажей игры, Фауст: «Зона такая, какой видишь ее ты». Возможно, этого персонажа и сыграл «Сей».

До войны Александр участвовал в известных украинских фильмах, среди которых «Захар Беркут», «Правило боя» и «Черкассы». Его пригласили в проект S.T.A.L.K.E.R. 2 сообщением от кастинг-директора.

«Они начали с вопроса: «Знаете такую игру?». Я говорю: «Не то что знаю, несколько раз играл»», — рассказывает актер.

Работа над игрой отличается от привычного кинопроцесса. Александр описывает сложный процесс анимации персонажа:

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«На тебе куча таких маркеров, чтобы куча камер, которые расположены по периметру, «схватили» тебя, надо сделать ритуал. Например, position A, position B и там какая-то position C. Фиксируются камеры, они калибруются на тебя, захватывают твое движение и уже начинается работа».

Полномасштабное вторжение изменило планы Александра. Он пережил осаду Чернигова, а затем решил присоединиться к рядам «Азова».

«Я подал заявку для прохождения БКБП, базового курса боевой подготовки и 17 июня… Кстати, скоро год, как я пришел на полигон и стал в ряды уже бригады «Азов»», — вспоминает Лаптий.

Несмотря на военную службу, Александру удалось продолжить работу над игрой. Он получил разрешение от командования на участие в озвучивании.

«Буквально вечером комбат приходит и говорит: «Все, друг «Редис» дал добро». Я тогда поехал на первую трехдневную сессию в Киев», — рассказывает актер.

Процесс создания игры окутан тайной. Александр подписал документы о неразглашении и получал только части сценария перед озвучкой.

«Несколько вариантов окончания. Несколько вариантов развития сюжета. Кстати, это было довольно непросто. Ты записываешь, например, 6 вариантов развития одной сцены», — делится он.

Александр воплотил одного из самых интересных, по его мнению, персонажей в игре. Он даже добавил личный штрих, просвистев «Как тебя не любить, Киев мой», что будет звучать в S.T.A.L.K.E.R. 2.

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«Какая-то актерская импровизация воспринималась положительно группой постановки», — отмечает Лаптий.

Напоследок актер поделился трогательным моментом:

«Куча ребят говорит: «Сей», теперь нам надо дожить до релиза». Я говорю: «Да, обязательно, ребята. Надо дожить до релиза». И надо закончить эту войну и интегрироваться в мирную жизнь».

Релиз игры «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» запланировали на 5 сентября. Компания GSC Game World даже опубликовала видео, которое дает возможность послушать радио из игры. А еще в продаже появился энергетический напиток Non Stop S.T.A.L.K.E.R. Moonlight ограниченной серии.

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