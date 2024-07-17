Новини Ігри 17.07.2024 о 10:16 comment views icon

GSC показали нового персонажа STALKER 2 Фауста

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Вадим Карпусь

Автор новин

GSC показали нового персонажа STALKER 2 Фауста

Розділ Ігри виходить за підтримки?

Розробники з GSC Game World опублікували нові зображення одного з персонажів майбутньої гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ─ Фауста. Відповідна публікація з’явилась в соцмережі X (Twitter).

На одному із зображень Фауста є наступний текст:

«Минуло десятиліття, а їх усе ще проклинає безліч сталкерів. Кажуть, колишніх фанатиків не буває. Заслуговують на кулю відразу, як потраплять у приціл. Коли прийшла Варта і її нові порядки з договором Д4, вони погодились робити те, від чого навіть найдосвідченіші Долгівці почали дивитися за Периметр.

Моноліт мертвий. Але для більшості його справа все ще живе, поки існує Дикий Острів. І поки Бродяга намагається витягнути своїх братів із пекла, Фауст… має власну картину майбутнього».

Додамо, раніше Фауста можна було чути в деяких попередніх трейлерах.

«Зона така, якою бачиш її ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Йди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити Зону… по-своєму».

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«Я зробив один хибний крок, і весь мій світ поринув у темряву».

Отже, Фауст повинен відігравати помітну роль в подіях гри.

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийде на ПК та Xbox Series X/S 5 вересня 2024 року. З першого дня гра буде доступна в Game Pass. Передзамовлення вже відкриті на сайті розробників, а також у Steam та GOG.

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Розділ Ігри виходить за підтримки?

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