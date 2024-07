GSC показали нового персонажа STALKER 2 Фауста

Розробники з GSC Game World опублікували нові зображення одного з персонажів майбутньої гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ─ Фауста. Відповідна публікація з’явилась в соцмережі X (Twitter).

Faust. A man with his own picture of the Zone. pic.twitter.com/lzxl6K0Tbu

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) July 16, 2024